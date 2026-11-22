Ove pogačice sa sirom su jednostavne za pravljenje i odlične za posluženje. Savršene su za slavu ili kao brza užina.
Kada vam treba nešto slano za ukućane ili goste, a ne želite da provodite sate u kuhinji, ove pogačice sa sirom su odlično rješenje.
Prave se od samo tri osnovna sastojka, sira, margarina i brašna, a odozgo se premazuju žumancetom i posipaju susamom. Mogu da se posluže kao predjelo za slavu, uz suhomesnate proizvode i namaze, ili kao grickalica tokom dana.
Najbolje su kada se potpuno ohlade, a mogu da se čuvaju i do tri dana u zatvorenoj posudi.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: pecivo
- Porcije / količina: 40
- Energetska vrijednost po porciji: 160 kcal
- Vrijeme pripreme: 25 min
- Vrijeme termičke obrade: 30 min
- Ukupno vrijeme: 115 min
Sastojci
- 500 g sitnog sira ili fete
- 500 g margarina
- 600 g brašna
- so po ukusu
Za premazivanje po želji:
- 1–2 žumanca
- susam
Priprema
Korak 1: Umutite margarin i sir
Margarin ostavite na sobnoj temperaturi da omekša, pa ga umutite mikserom dok ne postane pjenast. Dodajte sitan sir i nastavite mućenje dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
Korak 2: Zamijesite tijesto
Postepeno dodajte brašno i miješajte dok smjesa ne postane pregusta za mikser. Zatim nastavite da mijesite rukama dok ne dobijete glatko i mekano tijesto. Nemojte dodavati više brašna nego što je potrebno.
Korak 3: Ostavite tijesto da se ohladi
Stavite tijesto u posudu, prekrijte providnom folijom i ostavite u frižideru oko sat vremena. Hlađenje će ga učiniti čvršćim i lakšim za razvlačenje.
Korak 4: Oblikujte krekere
Radnu površinu pospite brašnom, pa tijesto razvucite na debljinu od oko jednog centimetra. Modlicom ili manjom čašom vadite pogačice i ređajte ih u podmazan pleh, ostavljajući malo prostora između komada.
Korak 5: Po želji premažite i pospite susamom
Umutite žumanca i premažite svaki komad. Odozgo pospite susamom, a po želji možete koristiti i kim, lan ili druge sjemenke.
Korak 6: Ispecite
Rernu zagrijte na 220 stepeni, a kada ubacite pleh, smanjite temperaturu na 200 stepeni. Pecite oko 25–30 minuta, odnosno dok pogačice ne dobiju lijepu zlatnožutu boju. Ostavite ih da se potpuno ohlade prije služenja.
Pogledajte i recepte za 3 predjela koja su obavezna na svakoj mrsnoj slavi.
Igrajte se oblicima i dodacima:
Osim susama, možete koristiti kim, mak, lan ili krupnu so, a modlice birajte prema tome kako želite da pecivo izgleda na tanjiru.