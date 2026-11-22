Ove pogačice sa sirom su jednostavne za pravljenje i odlične za posluženje. Savršene su za slavu ili kao brza užina.

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Kada vam treba nešto slano za ukućane ili goste, a ne želite da provodite sate u kuhinji, ove pogačice sa sirom su odlično rješenje.

Prave se od samo tri osnovna sastojka, sira, margarina i brašna, a odozgo se premazuju žumancetom i posipaju susamom. Mogu da se posluže kao predjelo za slavu, uz suhomesnate proizvode i namaze, ili kao grickalica tokom dana.

Najbolje su kada se potpuno ohlade, a mogu da se čuvaju i do tri dana u zatvorenoj posudi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: pecivo

pecivo Porcije / količina: 40

40 Energetska vrijednost po porciji: 160 kcal

160 kcal Vrijeme pripreme: 25 min

25 min Vrijeme termičke obrade: 30 min

30 min Ukupno vrijeme: 115 min

Sastojci

500 g sitnog sira ili fete

500 g margarina

600 g brašna

so po ukusu

Za premazivanje po želji:

1–2 žumanca

susam

Priprema

Korak 1: Umutite margarin i sir

Margarin ostavite na sobnoj temperaturi da omekša, pa ga umutite mikserom dok ne postane pjenast. Dodajte sitan sir i nastavite mućenje dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Korak 2: Zamijesite tijesto

Postepeno dodajte brašno i miješajte dok smjesa ne postane pregusta za mikser. Zatim nastavite da mijesite rukama dok ne dobijete glatko i mekano tijesto. Nemojte dodavati više brašna nego što je potrebno.

Korak 3: Ostavite tijesto da se ohladi

Stavite tijesto u posudu, prekrijte providnom folijom i ostavite u frižideru oko sat vremena. Hlađenje će ga učiniti čvršćim i lakšim za razvlačenje.

Korak 4: Oblikujte krekere

Radnu površinu pospite brašnom, pa tijesto razvucite na debljinu od oko jednog centimetra. Modlicom ili manjom čašom vadite pogačice i ređajte ih u podmazan pleh, ostavljajući malo prostora između komada.

Korak 5: Po želji premažite i pospite susamom

Umutite žumanca i premažite svaki komad. Odozgo pospite susamom, a po želji možete koristiti i kim, lan ili druge sjemenke.

Korak 6: Ispecite

Rernu zagrijte na 220 stepeni, a kada ubacite pleh, smanjite temperaturu na 200 stepeni. Pecite oko 25–30 minuta, odnosno dok pogačice ne dobiju lijepu zlatnožutu boju. Ostavite ih da se potpuno ohlade prije služenja.

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