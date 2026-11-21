Staza oko kuće koja je jeftinija i nema puno grubih radova, a mnogi kažu da je bolja od klasičnog popločavanja!

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Popločavanje dvorišta betonskim kockama zahtijeva dosta novca, materijala i vremena, ali postoji jednostavnije rešenje koje je sve popularnije. Umjesto da betonirate čitavu površinu oko kuće, možete da napravite stazu od pojedinačnih ploča postavljenih u travu ili ukrasni šljunak. Izgleda moderno, uklapa se u zelenilo i ne zahtijeva velike građevinske radove.

Ovakav način uređenja poznat je kao „step by step“ staza. Umesto neprekidne betonske površine, postavljaju se ravne ploče na jednakom razmaku, tako da između njih ostaje trava ili kamenčići. Rješenje je posebno praktično za pešačke staze koje vode do terase, bašte, povrtnjaka ili ljetnjikovca.

Prednost je i u tome što kišnica može prirodno da prodire u zemlju, pa dvorište zadržava više zelenih površina. Osim toga, nema potrebe da se iskopa i pripremi čitava trasa, kao kod klasičnog popločavanja. Potrebno je manje materijala, a posao možete da obavite i sami.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ova staza!

Koje ploče možete da koristite?

Izbor zavisi od izgleda kuće i stila dvorišta. Za moderna i minimalistička uređenja dobro se uklapaju velike betonske ploče, najčešće u sivim, antracit ili svijetlim nijansama. Gres ploče namijenjene spoljašnjoj upotrebi otporne su na mraz i vlagu, dok prirodni kamen, poput granita i peščara, posebno lijepo izgleda u rustičnim i prirodnim vrtovima. Postoje i betonske ploče koje imitiraju drvo, pa možete dobiti topliji izgled bez brige da će materijal vremenom istruliti.

Kako da napravite stazu u travi?

Najpre rasporedite ploče po travnjaku i provjerite da li vam odgovara razmak. Preporučena udaljenost između sredina dve susedne ploče je oko 60 do 65 centimetara, ali je najbolje da nekoliko puta prošetate zamišljenom stazom i prilagodite razmak svom koraku.

Kada odredite položaj, stavite ploču na travu i ašovom označite njen oblik. Zatim uklonite busen i iskopajte rupu duboku koliko je debela ploča, uz dodatna tri do pet centimetara za podlogu od peska ili sitnog šljunka.

Dno je potrebno blago sabiti, dodati podlogu, a zatim postaviti ploču i poravnati je gumenim čekićem i libelom. Važno je da njena površina bude oko jedan do jedan i po centimetar ispod nivoa okolne trave. Tako kosilica može lakše da prelazi preko nje, a staza će se skladno uklopiti u travnjak. Prostor oko ivica popunite zemljom i dospite sjeme trave.

U galeriji ispod pogledajte kako je jedna žena napravila kuću za uživanje u penziji!

Vidi opis Umjesto popločavanja dvorišta, ova staza oko kuće je pravi hit: Jeftinija je i ne zahtijeva velike radove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Realt Br. slika: 13 13 / 13

Odlična je i kombinacija sa ukrasnim šljunkom

Ako na nekom dijelu dvorišta trava slabo raste, naročito ispod krošnji drveća, ploče možete postaviti u pojas ukrasnog šljunka. Prostor se najprije omeđi ivicama, a zatim se između ploča rasporedi sitan kamen, poput granitnog rizle ili riječnog oblutka.

Na taj način dobijate urednu stazu koja ne zahteva popločavanje čitave površine, a dvorištu daje prirodniji i prozračniji izgled. Ipak, ovakvo rešenje namijenjeno je pješačkom kretanju, dok prilaz za automobile mora da ima čvršću i stabilniju podlogu.