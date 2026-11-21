Japanci ovo masovno ubacuju u kuhinju umjesto običnog električnog šporeta, a evo zašto je praktičnije i bolje!

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Veliki šporeti sa četiri ringle, koji su decenijama bili gotovo obavezan dio svake kuhinje, polako ustupaju mjesto drugačijem rješenju. Trend koji dolazi iz Japana sve više privlači pažnju ljubitelja modernog uređenja enterijera, a njegova najveća prednost je jednostavna – oslobađa dragocjeni prostor na radnoj površini.

Riječ je o kompaktnim pločama za kuvanje, najčešće sa dvije ringle, ali i prenosivim indukcionim uređajima sa samo jednom grijnom zonom. Japanci su odavno prepoznali prednosti ovakvog pristupa, posebno u manjim stanovima u kojima je svaki centimetar kuhinje važan.

Dvije ringle umjesto četiri: Više prostora za pripremu hrane

Standardna ugradna ploča za kuvanje široka je oko 60 centimetara, dok kompaktni modeli sa dvije grijne zone mogu zauzimati svega 30 centimetara. Razlika možda ne djeluje velika na prvi pogled, ali u maloj kuhinji može da znači mnogo. Dobijeni prostor može se iskoristiti za pripremu namirnica, sjeckanje povrća, odlaganje kuhinjskog pribora ili postavljanje malih kućnih aparata.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju kuhinje sa dvije ringle!

Ovakvo rješenje posebno odgovara ljudima koji ne kuvaju svakodnevno za veliki broj osoba ili rijetko koriste sve četiri ringle istovremeno. Umjesto glomaznog šporeta, dobijaju funkcionalniju radnu površinu i pregledniji prostor.

Japanci imaju još praktičnije rješenje: Prenosivi šporet sa jednom ringlom

Još zanimljivija varijanta je prenosiva indukciona ploča sa jednom grijnom zonom. Namijenjena je samcima, osobama koje povremeno kuvaju, ali i domaćinstvima koja imaju veoma malo prostora.

Njena prednost je što se nakon upotrebe može skloniti u kuhinjski ormarić, pa radna površina ostaje slobodna. To je naročito praktično u garsonjerama, malim stanovima i kuhinjama otvorenog tipa.

Ipak, važno je voditi računa o uputstvima proizvođača. Prenosivi uređaji zahtijevaju odgovarajuću ventilaciju i bezbjedno rastojanje od drugih aparata i elemenata, pa ih ne treba koristiti u zatvorenim nišama ili ispod visećih ormarića ako za to nisu predviđeni.