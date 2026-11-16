Svi sad ovako postavljaju frižider u kuhinji: Nije skriven, a stan izgleda urednije i skuplje

Zaboravite na klasično postavljanje frižidera u kuhinji. U modernim stanovima se ostavlja prostor za njih i djeluje uredno, elegantno i skuplje...

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U modernim kuhinjama sve više pažnje posvećuje se tome da svaki element ima svoje mjesto, a da prostor pritom izgleda skladno i prostrano. Jedan od načina da se to postigne jeste da se za frižider predvidi posebno udubljenje u zidu, tako da uređaj bude u ravni sa kuhinjskim elementima, umjesto da svojom dubinom štrči iz ostatka namještaja.

Za razliku od klasičnog rasporeda, u kojem frižider često zauzima istaknuto mjesto i djeluje kao zasebna, glomazna cjelina, ovakvo rješenje omogućava da se vizuelno bolje uklopi u kuhinju. On ostaje potpuno vidljiv i lako dostupan, ali djeluje kao prirodan dio cjelokupnog rasporeda.

Udubljenje stvara skladniji izgled

Ovakvo rješenje posebno je zanimljivo u kuhinjama u kojima su donji i gornji elementi pažljivo usklađeni, jer frižider više ne narušava njihove ravne linije. Kada se postavi u unaprijed planirano udubljenje, njegova prednja strana može da bude u ravni sa frontovima visokih kuhinjskih elemenata. Tako se dobija uredniji izgled, bez potrebe da se sam uređaj potpuno sakriva iza vrata ormarića.

Udubljenje može da se predvidi već tokom projektovanja kuhinje, ali i da se osmisli pomoću odgovarajućih elemenata i konstrukcije. Prostor iznad frižidera može da se iskoristi za dodatne police ili ormariće, što je praktično naročito u manjim kuhinjama.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ovako postavljanje frižidera u modernoj kuhinji!

Na šta treba obratiti pažnju?

Prije nego što se odlučite za ovakvo rješenje, važno je precizno izmjeriti frižider i ostaviti dovoljno prostora za otvaranje vrata i fioka. Posebnu pažnju treba posvetiti ventilaciji, jer uređaj mora da ima odgovarajući protok vazduha kako se ne bi pregrijavao. Zato je neophodno poštovati uputstva proizvođača i predvidjeti dovoljno prostora za održavanje i eventualno izvlačenje frižidera.

Ovaj detalj pokazuje da moderna kuhinja ne mora da ima potpuno skrivene uređaje da bi izgledala elegantno. Ponekad je dovoljno samo pametnije isplanirati njihov položaj kako bi prostor djelovao skladnije, urednije i promišljenije.