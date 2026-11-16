logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svi sad ovako postavljaju frižider u kuhinji: Nije skriven, a stan izgleda urednije i skuplje

Svi sad ovako postavljaju frižider u kuhinji: Nije skriven, a stan izgleda urednije i skuplje

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Zaboravite na klasično postavljanje frižidera u kuhinji. U modernim stanovima se ostavlja prostor za njih i djeluje uredno, elegantno i skuplje...

Svi sad ovako postavljaju frižider u kuhinji Izvor: Shutterstock

U modernim kuhinjama sve više pažnje posvećuje se tome da svaki element ima svoje mjesto, a da prostor pritom izgleda skladno i prostrano. Jedan od načina da se to postigne jeste da se za frižider predvidi posebno udubljenje u zidu, tako da uređaj bude u ravni sa kuhinjskim elementima, umjesto da svojom dubinom štrči iz ostatka namještaja.

Za razliku od klasičnog rasporeda, u kojem frižider često zauzima istaknuto mjesto i djeluje kao zasebna, glomazna cjelina, ovakvo rješenje omogućava da se vizuelno bolje uklopi u kuhinju. On ostaje potpuno vidljiv i lako dostupan, ali djeluje kao prirodan dio cjelokupnog rasporeda.

Udubljenje stvara skladniji izgled

Ovakvo rješenje posebno je zanimljivo u kuhinjama u kojima su donji i gornji elementi pažljivo usklađeni, jer frižider više ne narušava njihove ravne linije. Kada se postavi u unaprijed planirano udubljenje, njegova prednja strana može da bude u ravni sa frontovima visokih kuhinjskih elemenata. Tako se dobija uredniji izgled, bez potrebe da se sam uređaj potpuno sakriva iza vrata ormarića.

Udubljenje može da se predvidi već tokom projektovanja kuhinje, ali i da se osmisli pomoću odgovarajućih elemenata i konstrukcije. Prostor iznad frižidera može da se iskoristi za dodatne police ili ormariće, što je praktično naročito u manjim kuhinjama.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ovako postavljanje frižidera u modernoj kuhinji!

Na šta treba obratiti pažnju?

Prije nego što se odlučite za ovakvo rješenje, važno je precizno izmjeriti frižider i ostaviti dovoljno prostora za otvaranje vrata i fioka. Posebnu pažnju treba posvetiti ventilaciji, jer uređaj mora da ima odgovarajući protok vazduha kako se ne bi pregrijavao. Zato je neophodno poštovati uputstva proizvođača i predvidjeti dovoljno prostora za održavanje i eventualno izvlačenje frižidera.

Ovaj detalj pokazuje da moderna kuhinja ne mora da ima potpuno skrivene uređaje da bi izgledala elegantno. Ponekad je dovoljno samo pametnije isplanirati njihov položaj kako bi prostor djelovao skladnije, urednije i promišljenije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

frižider kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA