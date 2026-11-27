Pripremite zapečene makarone sa mileramom, idealno za brz i ukusan ručak.
Postoje jela za koja ne treba mnogo planiranja, a svi se obraduju kada zamirišu iz rerne. Baš takve su ove zapečene makarone sa mileramom.
Skuvane makarone ređaju se u slojeve sa sirom, margarinom ili maslacem i sokom od paradajza, a zatim se prelivaju jajima i mileramom. Poslije pola sata u rerni dobijaju rumenu koricu, dok unutrašnjost ostaje sočna i mekana.
Sastojci:
500 g makarona
50 g prezli
8 kašika rendanog sira
100 g maslaca
150 ml soka od paradajza
4 jaja
400 g milerama
so po ukusu
Priprema:
Makarone stavite u veliki lonac sa ključalom posoljenom vodom i kuvajte prema uputstvu sa pakovanja, ali pazite da se ne raskuvaju. Procijedite ih i ostavite nekoliko minuta da se prohlade.
Birajte sir koji se lijepo topi. Kačkavalj ili neki drugi polutvrdi sir napraviće ukusnu koricu na vrhu.
Vatrostalnu činiju premažite margarinom ili maslacom, pa dno i stranice pospite prezlama. One će pomoći da se makarone ne zalijepe, a na dnu će se napraviti fina zapečena korica.
Polovinu skuvanih makarona rasporedite po dnu posude. Preko njih prelijte polovinu otopljenog margarina ili maslaca, pospite sa četiri kašike rendanog sira i ravnomjerno rasporedite sok od paradajza.
Preko prvog sloja stavite preostale makarone i lijepo ih poravnajte. U posebnoj činiji umutite jaja sa mileramom i malo soli, pa dobijenom smjesom prelijte makarone. Odozgo rasporedite preostali rendani sir.
Stavite posudu u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni i pecite oko 30 minuta, dok se preliv ne stegne, a površina ne dobije lijepu zlatnu boju. Ostavite jelo da odstoji 5–10 minuta prije sečenja, kako bi se slojevi lakše vadili.
(Stvar ukusa/Mondo)