Pripremite zapečene makarone sa mileramom, idealno za brz i ukusan ručak.

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Postoje jela za koja ne treba mnogo planiranja, a svi se obraduju kada zamirišu iz rerne. Baš takve su ove zapečene makarone sa mileramom.

Skuvane makarone ređaju se u slojeve sa sirom, margarinom ili maslacem i sokom od paradajza, a zatim se prelivaju jajima i mileramom. Poslije pola sata u rerni dobijaju rumenu koricu, dok unutrašnjost ostaje sočna i mekana.

Sastojci:

500 g makarona

50 g prezli

8 kašika rendanog sira

100 g maslaca

150 ml soka od paradajza

4 jaja

400 g milerama

so po ukusu

Priprema:

Makarone stavite u veliki lonac sa ključalom posoljenom vodom i kuvajte prema uputstvu sa pakovanja, ali pazite da se ne raskuvaju. Procijedite ih i ostavite nekoliko minuta da se prohlade.

Dodatni savjet: Birajte sir koji se lijepo topi. Kačkavalj ili neki drugi polutvrdi sir napraviće ukusnu koricu na vrhu.

Vatrostalnu činiju premažite margarinom ili maslacom, pa dno i stranice pospite prezlama. One će pomoći da se makarone ne zalijepe, a na dnu će se napraviti fina zapečena korica.

Polovinu skuvanih makarona rasporedite po dnu posude. Preko njih prelijte polovinu otopljenog margarina ili maslaca, pospite sa četiri kašike rendanog sira i ravnomjerno rasporedite sok od paradajza.

Preko prvog sloja stavite preostale makarone i lijepo ih poravnajte. U posebnoj činiji umutite jaja sa mileramom i malo soli, pa dobijenom smjesom prelijte makarone. Odozgo rasporedite preostali rendani sir.

Stavite posudu u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni i pecite oko 30 minuta, dok se preliv ne stegne, a površina ne dobije lijepu zlatnu boju. Ostavite jelo da odstoji 5–10 minuta prije sečenja, kako bi se slojevi lakše vadili.

(Stvar ukusa/Mondo)