Otkrijte kako se pravilno nanosi parfem i koje još trikove možete da isprobate kako bi miris trajao od jutra do večeri.

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Sigurno vam se dogodilo da ujutru nanesete omiljeni parfem, a već poslije nekoliko sati imate utisak da je potpuno nestao. Iako trajnost mirisa zavisi od njegove koncentracije, sastava i tipa kože, postoje mali trikovi koji mogu da pomognu da se parfem duže zadrži.

Jedan od njih ne zahtijeva kupovinu skupih preparata, već samo običan vazelin, koji u drogerijama i apotekama može da se pronađe po cijeni od oko 200 dinara.

Vidi opis Miris koji ne blijedi nakon dva sata: Jeftin trik iz apoteke i još šest savjeta za postojaniji parfem Zara parfem koji je kopija za YLS libre Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: screenshoot/fragrantica.com/ Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Print Screen/Jasmin parfimerija Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Zara Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: givenchybeauty.com Br. slika: 8 8 / 8

1. Vazelin kao podloga za parfem

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Ovo je jedan od najpoznatijih beauty trikova za duže zadržavanje mirisa. Prije nego što naprskate parfem, nanesite sasvim tanak sloj vazelina na mjesta na kojima inače stavljate miris, na vrat, zglobove i iza ušiju. Zatim preko njega nanesite parfem.

Ideja je da vazelin, zahvaljujući svojoj masnoj i zaštitnoj teksturi, pomogne da se miris duže zadrži na površini kože, umjesto da se brzo izgubi. Važno je da ne pretjerujete sa količinom, jer je dovoljan veoma tanak sloj.

2. Nanesite parfem odmah nakon tuširanja

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Koža koja je hidrirana može bolje da zadrži miris od suve kože. Zato je idealno vrijeme za nanošenje parfema neposredno nakon tuširanja, kada se koža osuši peškirom. Prije parfema možete da nanesete i neutralni losion za tijelo, bez intenzivnog mirisa, kako se note vašeg parfema ne bi miješale sa drugim mirisima.

3. Nemojte da trljate zglobove nakon nanošenja

Parfem

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Mnogi imaju naviku da nakon prskanja parfema protrljaju jedan zglob o drugi, ali to je korak koji bi trebalo da preskočite. Trenje može da zagrije kožu i promijeni način na koji se miris razvija, pa je najbolje da pustite parfem da se prirodno osuši.

4. Iskoristite i odjeću, ali pažljivo

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Parfem se često duže zadržava na pojedinim tkaninama nego na koži. Možete da ga nanesete na šal, kaput ili drugi komad odjeće, ali prethodno provjerite kako materijal reaguje. Posebno budite oprezni sa svilom, svijetlim tkaninama i osjetljivim materijalima jer parfem može da ostavi fleke.

5. Napravite mirisne slojeve

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Ako želite da vaš parfem bude primjetniji i postojaniji, pokušajte sa takozvanim layeringom, odnosno kombinovanjem proizvoda sličnog mirisnog profila. Na primjer, koristite gel za tuširanje, losion za tijelo i parfem iz iste mirisne porodice. Na taj način različiti proizvodi neće međusobno da se sukobljavaju, već će da dopunjuju miris.

6. Ne zaboravite na kosu

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Kosa može da zadrži miris, ali direktno prskanje klasičnog parfema nije najbolja ideja jer alkohol može da je isuši. Umjesto toga, koristite specijalne parfeme za kosu ili nanesite malo mirisa na četku, sačekajte da alkohol ispari, pa nježno prođite kroz kosu.

7. Čuvajte parfem na pravom mjestu

Čak i najskuplji parfem može da izgubi kvalitet ako ga ne čuvate pravilno. Kupatilo, zbog čestih promjena temperature i vlažnosti, nije idealno mjesto za čuvanje bočica. Mnogo bolji izbor je fioka ili ormarić, daleko od direktne sunčeve svjetlosti, toplote i vlage.

Na kraju, ne zaboravite da trajnost parfema zavisi i od njegove koncentracije. Parfemski ekstrakti i pojedini parfemski proizvodi sa većom koncentracijom mirisnih materija uglavnom traju duže od lakših toaletnih voda. Ipak, uz pravilnu njegu kože i nekoliko jednostavnih trikova, možete izvući maksimum iz svog omiljenog mirisa.