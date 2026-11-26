Nikol Kidman je sa novim šiškama pokazala kako se pravilno oblikovane šiške mogu prilagoditi različitim stilovima i podmladiti lice.

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Nikol Kidman (57) privukla je pažnju novom frizurom i laganim, stepenasto ošišanim šiškama koje su osvježile njen izgled. Za ovu promjenu zaslužan je njen dugogodišnji frizer Adir Abergel, koji otkriva kako pravilno oblikovane šiške mogu omekšati crte lica i učiniti da izgledate mlađe.

Njihova prednost je u tome što nisu previše guste ni strogo ravne, već lagane i prilagodljive. Mogu se nositi ravno, razdvojene po sredini ili prebačene na stranu, a svaki način stilizovanja daje licu drugačiji izgled.

Zašto su lagane šiške dobar izbor poslije 50. godine?

Dobro odabrane šiške mogu vizuelno ublažiti bore na čelu, skrenuti pažnju na oči i osvježiti cjelokupan izgled. Posebno su pogodne za žene čija je kosa sa godinama postala tanja, jer prednji pramenovi mogu stvoriti utisak veće gustine.

Frizeri uglavnom preporučuju lagane, proređene šiške ili takozvane zavesa šiške, koje se prirodno uklapaju u ostatak frizure.

Ipak, treba izbjegavati nekoliko grešaka. Preguste šiške mogu učiniti lice težim, veoma kratke mogu dodatno naglasiti bore, dok predugačak pramen prebačen na stranu može vizuelno izdužiti lice.

Tajna frizure Nikol Kidman

Adir Abergel oblikovao je šiške tako da budu dovoljno duge da dodiruju obrve, ali i dovoljno proređene da se prirodno pomjeraju. Zatim ih je postepeno uklopio u duže slojeve kose oko lica.

Upravo je u tome tajna ove frizure: šiške nisu strogo definisane, već se mogu prilagođavati različitim prilikama i raspoloženjima. Nikol ih je nosila uz raspuštenu, blago talasastu kosu, ali i uz visoki konjski rep, kada su nježno padale uz sljepoočnice.

Kako da izaberete šiške poslije 50. godine?

Izbor treba prilagoditi obliku lica i gustini kose. Ženama sa visokim čelom mogu odgovarati nešto punije, ali i dalje lagano proređene šiške, dok su za manje čelo bolji izbor šiške koje su blago razdvojene na sredini.

Ako imate tanku kosu, birajte prozračne pramenove koji neće djelovati teško niti otkrivati previše kože glave.

Prilikom sljedeće posjete frizeru možete zatražiti šiške koje nježno dodiruju obrve, imaju blago nepravilne krajeve i postepeno se stapaju sa ostatkom frizure. Tako ćete dobiti moderan, ženstven izgled koji ne zahtijeva mnogo truda prilikom svakodnevnog stilizovanja.