Može li duže spavanje biti signal pogoršanja zdravlja?

Izvor: MAYA LAB/Shutterstock

Trajanje sna se sve više prepoznaje kao važna komponenta kardiovaskularnog zdravlja, ali njegov prognostički značaj kod odraslih osoba sa već ustanovljenim srčanim oboljenjem ostaje nejasan. Studija objavljena u časopisu PLOS one objavila je povezanost između trajanja sna i smrtnosti kod odraslih osoba sa srčanim oboljenjima. Poređenje je napravljeno sa osobama koje spavaju sedam do osam sati dnevno.

Kod odraslih osoba sa srčanim oboljenjem dugo trajanje sna bilo je dosledno povezano sa većim rizikom od ukupne smrtnosti, smrtnosti povezane sa srcem i smrtnosti koja nije povezana sa srcem. Trajanje sna može predstavljati jednostavan marker rezidualnog rizika koji bi mogao unaprijediti stratifikaciju rizika kod odraslih osoba koje žive sa srčanim oboljenjem.

Srčana oboljenja ostaju vodeći uzrok smrti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), značajno doprinoseći preranoj smrtnosti, invaliditetu i troškovima zdravstvene zaštite, uprkos velikom napretku u prevenciji i lečenju. Kako se preživljavanje poboljšava, sve veći broj odraslih osoba živi sa istorijom srčanih oboljenja i ostaje podložan ponovnim srčanim događajima, funkcionalnom opadanju, multimorbiditetu i preranoj smrti. Istorijski gledano, kliničko liječenje bilo je usmjereno na kontrolu tradicionalnih kardiovaskularnih faktora rizika kao što su hipertenzija, dijabetes, nivo holesterola i pušenje.

Međutim, sve veće prepoznavanje činjenice da ovi faktori sami po sebi ne objašnjavaju u potpunosti dugoročne ishode u ovoj visokorizičnoj populaciji podstaklo je širi zaokret ka pristupima zasnovanim na načinu života u sekundarnoj prevenciji i stratifikaciji rizika, sa fokusom na promjenljiva zdravstvena ponašanja.

Izvor: Shutterstock/Bits And Splits

Praćenje trajanja sna i smrtnosti tokom 15 godina

Autori su koristili podatke iz Nacionalnog istraživanja o zdravlju iz 2004. godine, povezane sa Nacionalnim indeksom smrtnosti do 31. decembra 2019. godine. Od 94.597 učesnika istraživanja, 3.287 odraslih osoba imalo je srčano oboljenje i pružilo kompletne podatke. Srčano oboljenje definisano je kao ranije postavljena dijagnoza koronarne bolesti srca, drugog srčanog oboljenja ili srčanog udara, koju su učesnici sami prijavili.

Istraživači su trajanje sna tokom 24 sata podijelili u tri kategorije:

šest sati ili manje

sedam do osam sati, što je bila referentna grupa

devet sati ili više

Za analizu su koristili statističke modele koji su postepeno uzimali u obzir demografske karakteristike, zdravstveno stanje i životne navike, uključujući indeks tjelesne mase (BMI), pušenje, konzumiranje alkohola i fizičku aktivnost. U obzir su uzeti i prateći zdravstveni problemi, poput hipertenzije, dijabetesa, moždanog udara i emfizema pluća.

Istraživači su sproveli i deset dodatnih analiza kako bi proverili pouzdanost dobijenih rezultata. Među ostalim, isključivali su smrtne slučajeve u prve dvije godine praćenja, posmatrali pojedine grupe srčanih oboljenja i koristili različite statističke modele.

Spavanje 9 ili više sati povezano je s većim rizikom od smrtnosti

Tokom približno 15 godina praćenja preminulo je 49,4 odsto učesnika. Od ukupnog broja ispitanika, 16,7 odsto umrlo je od uzroka povezanih sa srcem, dok je 32,6 odsto preminulo od drugih uzroka.

U poređenju sa osobama koje su spavale sedam do osam sati, kod onih koje su spavale devet ili više sati zabeležen je veći rizik od smrtnosti, čak i nakon što su uzeti u obzir različiti zdravstveni i životni faktori.

Odnos rizika iznosio je:

- 1,51 za smrtnost iz svih uzroka, odnosno 51 odsto veći rizik

- 1,53 za smrtnost povezanu sa srcem, odnosno 53 odsto veći rizik

- 1,50 za smrtnost koja nije povezana sa srcem, odnosno 50 odsto veći rizik

Međutim, nakon potpunog statističkog prilagođavanja nije utvrđena značajna povezanost kratkog spavanja, odnosno šest sati ili manje, sa smrtnošću. Veza između kratkog sna i smrti od uzroka koji nisu povezani sa srcem uočena je samo u osnovnom modelu, a slabila je kada su u analizu uključeni dodatni faktori.

Autori, ipak, upozoravaju da ovi rezultati ne dovode u pitanje ranija saznanja o štetnim kardiovaskularnim posljedicama nedovoljnog sna.

Dugo spavanje može ukazivati na postojeće zdravstvene probleme

Autori smatraju da dugo spavanje može biti pokazatelj narušenog zdravstvenog stanja kod osoba koje već imaju povećan rizik od srčanih oboljenja, a ne direktan uzrok smrti.

Među mogućim objašnjenjima navode depresiju, poremećaje disanja tokom spavanja, upalne procese, opštu slabost organizma, istovremeno prisustvo više hroničnih bolesti i opterećenje organizma lijekovima.

Rutinska procjena trajanja sna mogla bi da pruži dodatnu mogućnost za prepoznavanje pacijenata sa povećanim rizikom, koji bi inače mogli ostati neprepoznati.

Buduća istraživanja trebalo bi da koriste objektivna mjerenja sna i da ih ponavljaju tokom dužeg perioda. Tako bi se preciznije utvrdilo da li je dugo spavanje povezano sa postojećim zdravstvenim problemima, poremećajima spavanja ili napredovanjem srčanih bolesti, piše news-medical.net.

(Mondo)