Zaboravljanje i "moždana magla" poslije 35. godine mogu biti povezani sa perimenopauzom i oscilacijama estrogena, uz slabiju pažnju i teže prisjećanje riječi.
Uđete u kuhinju i zastanete jer ste zaboravili po šta ste krenuli ili vam usred razgovora izmakne riječ koju inače koristite svakodnevno. Ako ste prešli 35. godinu i sve češće vam se dešavaju ovakve situacije, one mogu da imaju veze sa hormonskim promjenama u perimenopauzi.
Šta bi u tom slučaju trebalo provjeriti i koliko nam promjene životnih navika mogu pomoći, objašnjava Aleksandra Lišanin, nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine.
Uđete u sobu i zaboravite po šta ste došli? Ovo može biti znak perimenopauze, stručnjak savjetuje šta treba raditi
- Nivo estrogena osciluje, pa nekim ženama pažnja lakše odluta ili se teže sjete prave riječi. PET snimanja pokazuju da se u tom periodu mijenja način na koji pojedini dijelovi mozga koriste glukozu - navodi nutricionistkinja.
Ukoliko se magla u glavi ponavlja, savjetuje da obratimo pažnju i na kvalitet sna, eventualne promjene menstrualnog ciklusa, kao i na to da li uz slabiju koncentraciju osjećamo umor.
Uđete u sobu i zaboravite po šta ste došli? Ovo može biti znak perimenopauze, stručnjak savjetuje šta treba raditi
Oko četrdesete godine nijedan sistem u telu još se ne raspada, ali sitne promene počinju da se akumuliraju.
Umor posle jela
Šta bi trebalo provjeriti?
Pored metaboličkih pokazatelja, u zavisnosti od tegoba i zdravstvene istorije, korisno je provjeriti i parametre koji ukazuju na stanje zaliha gvožđa, funkciju štitaste žlijezde i nivo vitamina B12.
Aleksandra Lišanin izdvaja sljedeće analize i parametre:
- glukozu natašte i HbA1c, a prema procjeni i insulin natašte
- trigliceride, ukupni, LDL i HDL holesterol
- krvni pritisak, obim struka i tjelesnu masu
- enzime jetre (ALT i AST), prema metaboličkom riziku
- krvnu sliku i feritin, posebno ako su menstruacije obilne
- parametre rada štitaste žlijezde (TSH i FT4), a prema procjeni i antitela anti-TPO i anti-TG
- vitamin B12, posebno ako uz umor primjećujemo trnjenje šaka ili stopala.
San i trening snage
Odlazak na spavanje i ustajanje u približno isto vrijeme jedna je od navika na koje bi trebalo obratiti pažnju u ovom životnom periodu.
- Ako vas valunzi ili noćno znojenje redovno bude, razgovarajte sa ginekologom o mogućnostima liječenja, uključujući hormonsku terapiju. Trening snage pomaže da očuvate mišićnu masu i može da doprinese boljoj regulaciji glukoze - objašnjava nutricionistkinja.
Kako sastaviti obrok?
Kada je riječ o ishrani, Aleksandra Lišanin savjetuje da prilikom sastavljanja obroka najprije odaberemo namirnice koje su izvor proteina, a zatim dodamo povrće i izvor kvalitetnih masti. Da bismo povećali unos dijetetskih vlakana, obrok možemo da dopunimo mahunarkama ili integralnim žitaricama, piše Kurir.
(Mondo.rs)