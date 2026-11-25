Zaboravljanje i "moždana magla" poslije 35. godine mogu biti povezani sa perimenopauzom i oscilacijama estrogena, uz slabiju pažnju i teže prisjećanje riječi.

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Uđete u kuhinju i zastanete jer ste zaboravili po šta ste krenuli ili vam usred razgovora izmakne riječ koju inače koristite svakodnevno. Ako ste prešli 35. godinu i sve češće vam se dešavaju ovakve situacije, one mogu da imaju veze sa hormonskim promjenama u perimenopauzi.

Šta bi u tom slučaju trebalo provjeriti i koliko nam promjene životnih navika mogu pomoći, objašnjava Aleksandra Lišanin, nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine.

- Nivo estrogena osciluje, pa nekim ženama pažnja lakše odluta ili se teže sjete prave riječi. PET snimanja pokazuju da se u tom periodu mijenja način na koji pojedini dijelovi mozga koriste glukozu - navodi nutricionistkinja.

Ukoliko se magla u glavi ponavlja, savjetuje da obratimo pažnju i na kvalitet sna, eventualne promjene menstrualnog ciklusa, kao i na to da li uz slabiju koncentraciju osjećamo umor.

Vidi opis Uđete u sobu i zaboravite po šta ste došli? Ovo može biti znak perimenopauze, stručnjak savjetuje šta treba raditi Oko četrdesete godine nijedan sistem u telu još se ne raspada, ali sitne promene počinju da se akumuliraju. Umor posle jela Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MAYA LAB/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ekaterina Byuksel/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock/Elena Shishkina Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: RomanR/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Krakenimages.com/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: EugeneEdge/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Tomsickova Tatyana/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Šta bi trebalo provjeriti?

Pored metaboličkih pokazatelja, u zavisnosti od tegoba i zdravstvene istorije, korisno je provjeriti i parametre koji ukazuju na stanje zaliha gvožđa, funkciju štitaste žlijezde i nivo vitamina B12.

Aleksandra Lišanin izdvaja sljedeće analize i parametre:

glukozu natašte i HbA1c, a prema procjeni i insulin natašte

trigliceride, ukupni, LDL i HDL holesterol

krvni pritisak, obim struka i tjelesnu masu

enzime jetre (ALT i AST), prema metaboličkom riziku

krvnu sliku i feritin, posebno ako su menstruacije obilne

parametre rada štitaste žlijezde (TSH i FT4), a prema procjeni i antitela anti-TPO i anti-TG

vitamin B12, posebno ako uz umor primjećujemo trnjenje šaka ili stopala.

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San i trening snage

Odlazak na spavanje i ustajanje u približno isto vrijeme jedna je od navika na koje bi trebalo obratiti pažnju u ovom životnom periodu.

- Ako vas valunzi ili noćno znojenje redovno bude, razgovarajte sa ginekologom o mogućnostima liječenja, uključujući hormonsku terapiju. Trening snage pomaže da očuvate mišićnu masu i može da doprinese boljoj regulaciji glukoze - objašnjava nutricionistkinja.

Kako sastaviti obrok?

Kada je riječ o ishrani, Aleksandra Lišanin savjetuje da prilikom sastavljanja obroka najprije odaberemo namirnice koje su izvor proteina, a zatim dodamo povrće i izvor kvalitetnih masti. Da bismo povećali unos dijetetskih vlakana, obrok možemo da dopunimo mahunarkama ili integralnim žitaricama, piše Kurir.

(Mondo.rs)