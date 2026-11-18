Evo kako da za samo 10 minuta spremite tijesto za vilinske kiflice koje se ne mijesi. Oduševićete se koliko su mekane.
Za domaće kiflicene morate uvijek da izdvojite mnogo vremena za miješenje tijesta. Ove vilinske kiflice pripremaju se tako što se svi sastojci samo sjedine kašikom, ostave da narastu, a zatim oblikuju u male, nježne rolnice.
Poslije pečenja ostaju mekane, vazdušaste i mirisne, sa tankom koricom premazanom maslacem. Od jedne smjese dobijaju se čak 24 kiflice, pa su odlične za doručak, večeru, posluženje gostima ili slavsku trpezu.
Osnovne informacije
- Kuhinja: Internacionalna
- Kategorija: Pecivo
- Porcije / količina: 24 kiflice
- Energetska vrijednost po porciji: 125 kcal
- Vrijeme pripreme: 10 minuta
- Vrijeme termičke obrade: 20 minuta
- Ukupno vrijeme: 120 minuta
Sastojci
- 240 ml mlake vode
- 7 g suvog kvasca
- 115 g otopljenog maslaca
- 65 g šećera
- 1 jaje
- 480 g brašna
- Pola kašičice praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- Dodatni maslac za premazivanje
Priprema
Korak 1: Aktivirajte kvasac
U činiju sipajte mlaku vodu i dodajte suvi kvasac. Promiješajte i ostavite oko pet minuta da se aktivira.
Korak 2: Sjedinite sastojke
U veću posudu sipajte pripremljeni kvasac, otopljeni i prohlađeni maslac, šećer i jaje.
Dodajte brašno, prašak za pecivo i so, pa sve promiješajte drvenom kašikom dok se sastojci ne povežu u mekano tijesto. Nema potrebe da ga mijesite rukama.
Korak 3: Ostavite tijesto da naraste
Pokrijte posudu čistom kuhinjskom krpom i ostavite tijesto na toplom mjestu oko 30 minuta, da poveća zapreminu.
Korak 4: Oblikujte kiflice
Tijesto podijelite na dva jednaka dijela. Jedan dio vratite u činiju, a drugi prebacite na pobrašnjenu radnu površinu.
Razvucite ga u krug, pa isijecite na 12 trouglova. Svaki trougao uvijte počevši od šire strane prema vrhu.
Ponovite postupak sa drugom polovinom tijesta.
Korak 5: Ostavite kiflice da odmore
Kiflice poređajte u podmazan pleh, ostavljajući malo prostora između njih.
Pokrijte ih krpom i ostavite još 20–30 minuta da narastu. U međuvremenu zagrijte rernu na 190 stepeni.
Korak 6: Ispecite kiflice
Pecite ih oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.
Čim ih izvadite iz rerne, premažite ih otopljenim maslacem dok su još vruće.
Dodatni savjet: Kiflice možete i puniti
Vilinske kiflice možete pripremiti i sa nadjevom. Prije uvijanja na širi dio trougla stavite malo sira, kačkavalja ili šunke.
Vodite računa da ne prepunite tijesto kako nadjev ne bi iscurio tokom pečenja.
(Mondo)