Evo kako da za samo 10 minuta spremite tijesto za vilinske kiflice koje se ne mijesi. Oduševićete se koliko su mekane.

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Za domaće kiflicene morate uvijek da izdvojite mnogo vremena za miješenje tijesta. Ove vilinske kiflice pripremaju se tako što se svi sastojci samo sjedine kašikom, ostave da narastu, a zatim oblikuju u male, nježne rolnice.

Poslije pečenja ostaju mekane, vazdušaste i mirisne, sa tankom koricom premazanom maslacem. Od jedne smjese dobijaju se čak 24 kiflice, pa su odlične za doručak, večeru, posluženje gostima ili slavsku trpezu.

Osnovne informacije

Kuhinja: Internacionalna

Internacionalna Kategorija: Pecivo

Pecivo Porcije / količina: 24 kiflice

24 kiflice Energetska vrijednost po porciji: 125 kcal

125 kcal Vrijeme pripreme: 10 minuta

10 minuta Vrijeme termičke obrade: 20 minuta

20 minuta Ukupno vrijeme: 120 minuta

Sastojci

240 ml mlake vode

7 g suvog kvasca

115 g otopljenog maslaca

65 g šećera

1 jaje

480 g brašna

Pola kašičice praška za pecivo

1 kašičica soli

Dodatni maslac za premazivanje

Priprema

Korak 1: Aktivirajte kvasac

U činiju sipajte mlaku vodu i dodajte suvi kvasac. Promiješajte i ostavite oko pet minuta da se aktivira.

Korak 2: Sjedinite sastojke

U veću posudu sipajte pripremljeni kvasac, otopljeni i prohlađeni maslac, šećer i jaje.

Dodajte brašno, prašak za pecivo i so, pa sve promiješajte drvenom kašikom dok se sastojci ne povežu u mekano tijesto. Nema potrebe da ga mijesite rukama.

Korak 3: Ostavite tijesto da naraste

Pokrijte posudu čistom kuhinjskom krpom i ostavite tijesto na toplom mjestu oko 30 minuta, da poveća zapreminu.

Korak 4: Oblikujte kiflice

Tijesto podijelite na dva jednaka dijela. Jedan dio vratite u činiju, a drugi prebacite na pobrašnjenu radnu površinu.

Razvucite ga u krug, pa isijecite na 12 trouglova. Svaki trougao uvijte počevši od šire strane prema vrhu.

Ponovite postupak sa drugom polovinom tijesta.

Korak 5: Ostavite kiflice da odmore

Kiflice poređajte u podmazan pleh, ostavljajući malo prostora između njih.

Pokrijte ih krpom i ostavite još 20–30 minuta da narastu. U međuvremenu zagrijte rernu na 190 stepeni.

Korak 6: Ispecite kiflice

Pecite ih oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju.

Čim ih izvadite iz rerne, premažite ih otopljenim maslacem dok su još vruće.

Dodatni savjet: Kiflice možete i puniti

Vilinske kiflice možete pripremiti i sa nadjevom. Prije uvijanja na širi dio trougla stavite malo sira, kačkavalja ili šunke.

Vodite računa da ne prepunite tijesto kako nadjev ne bi iscurio tokom pečenja.

(Mondo)