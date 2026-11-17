U jednoj čaši jogurta krije se savršen spoj hranljivih materija. Evo kako jogurt može poboljšati vašu probavu i imunitet.

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Iako ga najčešće uzimamo "s nogu" uz pecivo ili kao brz dodatak doručku, običan jogurt je zapravo jedna od najkompletnijih namirnica koju možete uvrstiti u svakodnevnu ishranu. Nastaje fermentacijom mleka uz pomoć korisnih bakterija, zbog čega tijelu pruža idealan spoj proteina, vitamina, minerala i probiotika, i to bez mnogo kalorija.

Šta se sve krije u jednoj čaši jogurta?

Nutritivni sastav jogurta zavisi od procenta mliječne masti i vrste (običan tečni, čvrsti ili grčki), ali u osnovi svaka porcija sadrži ključne hranljive materije.

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Visokokvalitetni proteini : U 100 grama običnog jogurta nalazi se oko 3,5 do 4 grama proteina, dok grčki jogurt sadrži i dvostruko više (između 8 i 10 grama). Riječ je o takozvanim kompletnim proteinima (kazein i surutka) koji sadrže sve esencijalne aminokiseline potrebne za izgradnju i oporavak mišića, ali i za dug osjećaj sitosti.

: U 100 grama običnog jogurta nalazi se oko 3,5 do 4 grama proteina, dok grčki jogurt sadrži i dvostruko više (između 8 i 10 grama). Riječ je o takozvanim kompletnim proteinima (kazein i surutka) koji sadrže sve esencijalne aminokiseline potrebne za izgradnju i oporavak mišića, ali i za dug osjećaj sitosti. Probiotici (dobre bakterije) : Fermentacijom nastaju korisni mikroorganizmi poput Lactobacillus i Bifidobacterium kultura, koje direktno hrane i obnavljaju crijevnu floru.

: Fermentacijom nastaju korisni mikroorganizmi poput Lactobacillus i Bifidobacterium kultura, koje direktno hrane i obnavljaju crijevnu floru. Kalcijum i fosfor : Jedna čaša jogurta (oko 200 ml) obezbjeđuje približno četvrtinu dnevnih potreba odraslog čovjeka za kalcijumom, koji je neophodan za čvrstinu kostiju i zuba, kao i za normalan rad mišića i nervnog sistema.

: Jedna čaša jogurta (oko 200 ml) obezbjeđuje približno četvrtinu dnevnih potreba odraslog čovjeka za kalcijumom, koji je neophodan za čvrstinu kostiju i zuba, kao i za normalan rad mišića i nervnog sistema. Vitamini B grupe : Posebno je bogat vitaminom B12 (važnim za energiju, krvnu sliku i nervni sistem) i riboflavinom (vitamin B2), koji učestvuje u pretvaranju hrane u energiju.

: Posebno je bogat vitaminom B12 (važnim za energiju, krvnu sliku i nervni sistem) i riboflavinom (vitamin B2), koji učestvuje u pretvaranju hrane u energiju. Kalijum i magnezijum: Minerali koji pomažu u regulaciji krvnog pritiska i održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu.

Zašto je dobro piti jogurt svakog dana?

Čuva crijeva i olakšava varenje : Redovan unos probiotika iz jogurta smanjuje nadutost, reguliše probavu i pomaže u obnavljanju crijevne mikroflore, naročito nakon upotrebe antibiotika.

: Redovan unos probiotika iz jogurta smanjuje nadutost, reguliše probavu i pomaže u obnavljanju crijevne mikroflore, naročito nakon upotrebe antibiotika. Jača imunitet : Pošto se najveći dio imunih ćelija nalazi upravo u crijevima, zdrava crijevna flora direktno utiče na otpornost organizma prema virusima i infekcijama.

: Pošto se najveći dio imunih ćelija nalazi upravo u crijevima, zdrava crijevna flora direktno utiče na otpornost organizma prema virusima i infekcijama. Pomaže u kontroli tjelesne težine : Kombinacija proteina i zdravih masti usporava varenje i stabilizuje nivo šećera u krvi, pa duže ostajete siti i rjeđe posežete za nezdravim grickalicama.

: Kombinacija proteina i zdravih masti usporava varenje i stabilizuje nivo šećera u krvi, pa duže ostajete siti i rjeđe posežete za nezdravim grickalicama. Čuva kosti i zube: Zbog visokog udela kalcjijuma i proteina, jogurt je odlična prevencija gubitka koštane mase u kasnijim godinama.

Zbog visokog udela kalcjijuma i proteina, jogurt je odlična prevencija gubitka koštane mase u kasnijim godinama. Lakše se vari od običnog mlijeka: Tokom procesa fermentacije, korisne bakterije razgrađuju veliki dio laktoze (mliječnog šećera), zbog čega jogurt često bez problema podnose i ljudi koji imaju blagu intoleranciju na mlijeko.

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Na šta treba obratiti pažnju pri kupovini?

Nije svaki jogurt podjednako zdrav. Voćni jogurti i zaslađeni mliječni napici često sadrže velike količine dodatog šećera, vještačkih aroma i zgušnjivača, čime se poništava veliki dio njihovih zdravstvenih prednosti.

Najbolji izbor je običan bijeli jogurt sa umjerenim procentom mliječne masti (oko 2,8% ili 3,2%), jer mliječna mast pomaže boljoj apsorpciji vitamina i daje puniji ukus bez potrebe za dodacima. Ako želite slađu varijantu, u običan ili grčki jogurt kod kuće dodajte svježe bobičasto voće, kašičicu meda ili malo cimeta.