Kada poslije pranja zuba isperemo usta nekom od onih tečnosti za ispiranje usta, često imamo utisak da smo uradili pravu stvar za svoju higijenu.

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Jaka, reska svježina i onaj poznati, oštri ukus mentola mnogima je dokaz da su usta besprijekorno čista. Ipak, stomatolozi sve češće savjetuju da zastanemo i pročitamo sitna slova na poleđini bočice, jer se iza većine tih agresivnih formula krije sastojak koji nam pravi više štete nego koristi – običan alkohol.

Da bismo razumjeli šta zapravo kupujemo, dobro je da znamo kakve sve vodice postoje na našem tržištu. U osnovi, dijele se na dvije grupe.

Prva grupa su kozmetičke vodice. Njihova svrha je kratkotrajna – služe da maskiraju loš zadah poslije kafe ili cigarete i ostave prijatan ukus u ustima, ali ne liječe niti rješavaju bilo kakav istinski problem.

Druga grupa su terapeutske i funkcionalne tečnosti. U tu kategoriju spadaju vodice sa fluorom koje štite gleđ od karijesa, preparati za osjetljive desni i zube, kao i jaki antiseptici koji se koriste isključivo po preporuci stomatologa, i to u kraćim vremenskim intervalima poslije intervencija.

vodica za ispiranje usta

Izvor: Shutterstock

Glavna zamka se, međutim, krije u onome što većina komercijalnih brendova nosi u sastavu – u visokom procentu denaturisanog alkohola. Proizvođači ga dodaju jer služi kao jeftin rastvarač za arome i navodno pojačava dezinfekciju, ali u praksi radi potpuno suprotnu stvar.

Alkohol isušuje sluzokožu i uništava prirodan sloj pljuvačke, koja je naš najvažniji štit protiv karijesa i bakterija. Kada se usta isuše, sluzokoža postaje osjetljivija na ranice, a paradoksalno, loš zadah se poslije kraćeg vremena vraća još jači jer je narušena prirodna ravnoteža. Uz to, agresivan alkohol briše i dobre, korisne bakterije koje čine zdrav mikrobiom usne duplje.

Rješenje je prilično jednostavno. Ukoliko volite taj završni ritual ispiranja, dovoljno je da birate isključivo formule na kojima jasno piše da su bez alkohola. One pružaju istu svježinu, ali čuvaju prirodnu vlažnost i sluzokožu. Naravno, nijedna tečnost na svijetu ne može da zamijeni ono glavno – četkica i konac su i dalje jedini temelj zdravih zuba, a vodica je samo blagi dodatak na kraju.

(Mondo)