Ako primjetite ove signale, odmah provjerite šećer u krvi!

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Dijabetes važi za jednog od najtiših neprijatelja savremenog čovjeka jer se može godinama razvijati potpuno neprimjetno, zbog čega veliki broj ljudi uopšte nije svjestan da ima ozbiljan problem s nivoom šećera u krvi. Iako su pojačana žeđ, učestalo mokrenje, konstantan umor i neobjašnjiv gubitak kilograma prvi znaci upozorenja, činjenica da oni često potpuno izostaju čini ovu bolest izuzetno podmuklom.

Najveću opasnost krije dijabetes tipa 2, koji može dugo da tinja u organizmu bez jasne dijagnoze. Dok mislite da ste potpuno zdravi, dugotrajno povišen nivo glukoze u krvi tiho oštećuje krvne sudove, nerve, bubrege, oči i srce. Zbog toga su osluškivanje sopstvenog tijela, redovna kontrola šećera u krvi i pravovremeni odlazak ljekaru ključni za očuvanje zdravlja.

Žeđ, glad i umor prvi su alarmi koje tijelo šalje

Dijabetes melitus je hronično stanje koje nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili kada organizam ne uspijeva pravilno da ga iskoristi. Inzulin je ključni hormon jer omogućava glukozi da iz krvotoka uđe u ćelije i pretvori se u energiju. Kada taj mehanizam zakaže, šećer ostaje u krvi, a njegove vrijednosti naglo rastu.

Iako se klinička slika razlikuje od osobe do osobe, ljekari izdvajaju najčešće znakove koje nikako ne smijete ignorisati:

Pojačana žeđ: Neutaživa potreba za vodom i osjećaj suhih usta čak i kada pijete mnogo više tečnosti nego inače.

Učestalo mokrenje: Posebno je izraženo tokom noći, kada vas potreba za odlaskom u toalet budi više puta.

Pojačana glad: Osjećaj gladi javlja se ubrzo nakon što ste završili obrok.

Neobjašnjiv gubitak kilograma: Tjelesna težina opada iako niste promijenili režim ishrane niti počeli više da trenirate.

Hronični umor: Konstantna iscrpljenost i nedostatak energije koji ne prolaze ni nakon dobrog sna.

Zamagljen vid: Nagle promjene nivoa glukoze direktno utiču na oštrinu vida.

Sporije zarastanje rana: Obične posjekotine, ogrebotine ili modrice znatno teže i duže zarastaju.

Učestale infekcije: Organizam postaje podložniji ponavljanim infekcijama kože i sluzokože.

Trnjenje šaka i stopala: Neprijatno peckanje ili gubitak osjećaja u ekstremitetima mogu ukazivati na to da je povišen nivo šećera već počeo oštećivati nerve.

Pojava jednog od ovih simptoma ne mora nužno značiti da bolujete od dijabetesa, ali ako tegobe traju ili se ponavljaju, potrebno je uraditi laboratorijske nalaze i obratiti se ljekaru.

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Zašto je dijabetes tipa 2 posebno opasan?

U medicinskoj praksi najčešće se razlikuju dva osnovna oblika ove bolesti – tip 1 i tip 2, a razlika u načinu na koji se manifestuju je velika.

Kod dijabetesa tipa 1 imuni sistem greškom napada ćelije gušterače zadužene za proizvodnju inzulina, pa organizam ostaje bez ovog važnog hormona. U ovom slučaju simptomi nastupaju naglo, u roku od nekoliko dana ili sedmica, i toliko su izraženi da pacijenta brzo odvedu ljekaru. S druge strane, dijabetes tipa 2 razvija se postepeno i tiho, što ga čini posebno opasnim za osobe koje preskaču redovne sistematske preglede.

Upravo zbog sporog razvoja bolesti simptomi mogu dugo biti blagi ili potpuno neprimjetni, pa mnogi pacijenti s dijabetesom tipa 2 za dijagnozu saznaju tek nakon rutinske laboratorijske kontrole. Odsustvo tegoba zato nije garancija da je nivo šećera u krvi normalan.

Inzulinska rezistencija nije isto što i dijabetes: Evo šta se zapravo dešava u tijelu

Sve češće pominjana inzulinska rezistencija predstavlja stanje u kojem ćelije mišića, masnog tkiva i jetre slabije reaguju na inzulin. Zbog toga organizam luči znatno veće količine ovog hormona kako bi glukoza uopšte mogla ući u ćelije.

U početku gušterača uspijeva nadoknaditi ovu smanjenu osjetljivost, pa nivo šećera u krvi može djelovati uredno. Međutim, vremenom gušterača više ne može pratiti potrebe organizma, što može dovesti do predijabetesa i dijabetesa tipa 2.

Važno je znati da inzulinska rezistencija nije dijabetes niti automatski znači da ćete ga dobiti. Budući da nema specifične simptome, ne može se otkriti samo na osnovu umora, pospanosti nakon jela, želje za slatkišima ili debljanja – za tačnu procjenu neophodni su laboratorijski nalazi i tumačenje ljekara.

Kada je krajnje vrijeme da se javite ljekaru?

Ne odgađajte pregled ako primijetite pojačanu žeđ, učestalo mokrenje, neobjašnjiv gubitak kilograma, zamagljen vid ili hronični umor.

Kontrole su posebno važne za osobe iz rizičnih grupa:

Dijabetes u užoj porodici

Prekomjerna tjelesna težina i gojaznost

Fizička neaktivnost

Povišen krvni pritisak

Ranije zabilježene oscilacije šećera u krvi

Ljekar će, u skladu s vašim stanjem, predložiti mjerenje glukoze natašte, tromjesečni prosjek šećera (HbA1c) ili test opterećenja glukozom (OGTT). Ne čekajte da se pojave svi simptomi kako biste provjerili nivo šećera u krvi.

HITNO UPOZORENJE: Ako se uz simptome povišenog šećera jave mučnina, povraćanje, bol u stomaku, ubrzano disanje, miris acetona u dahu ili poremećaj svijesti, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć! Riječ je o mogućim znacima dijabetičke ketoacidoze, stanja koje direktno ugrožava život.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović



Zašto je pravovremeno otkrivanje presudno?

Dugotrajno povišen nivo šećera nije samo loša brojka na papiru – on tiho oštećuje ključne organe, dovodeći do oštećenja krvnih sudova, bolesti srca i mozga, zatajenja bubrega, gubitka vida i oštećenja nerava.

Rana dijagnoza omogućava pravovremeno liječenje i promjenu životnih navika – od uravnotežene ishrane, fizičke aktivnosti i regulacije tjelesne težine do primjene lijekova ili inzulina kada je to potrebno.

Dijabetes se uz odgovarajuću terapiju, disciplinu i redovne kontrole može uspješno držati pod kontrolom, a jedna od najvećih grešaka jeste ignorisanje signala koje tijelo šalje, piše K1.

(Mondo)

Zašto je pravovremeno otkrivanje presudno?

Dugotrajno povišen nivo šećera nije samo loša brojka na papiru – on tiho oštećuje ključne organe, dovodeći do oštećenja krvnih sudova, bolesti srca i mozga, zatajenja bubrega, gubitka vida i oštećenja nerava.

Rana dijagnoza omogućava pravovremeno liječenje i promjenu životnih navika – od uravnotežene ishrane, fizičke aktivnosti i regulacije tjelesne težine do primjene lijekova ili inzulina kada je to potrebno.

Dijabetes se uz odgovarajuću terapiju, disciplinu i redovne kontrole može uspješno držati pod kontrolom, a jedna od najvećih grešaka jeste ignorisanje signala koje tijelo šalje, piše K1.