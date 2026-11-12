Kombinujte različite užine kako biste unijeli više vlakana tokom dana, mi vam dajemo prijedlog i koje.

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Bademi su godinama unazad jedan od najpopularnijih izbora za brzu i zdravu užinu. Bogati su hranljivim materijama, a samo jedna manja šaka od oko 28 grama obezbjeđuje 3,5 grama dijetetskih vlakana, što ih čini odličnim saveznikom za dobru probavu i osjećaj sitosti.

Međutim, ako ne volite bademe, druge namirnice kao što su laneno sjeme, čiasjemenke, proizvodi od soje, bobičasto voće, kruške i integralne žitarice predstavljaju užine koje takođe mogu obezbijediti vlakna.

Vidi opis 10 užina bogatih vlaknima koje možete jesti umjesto badema: Bez odricanja od omiljenih ukusa za dug osjećaj sitosti Zdrave masti podržavaju zdravlje srca i mozga. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac Br. slika: 8 8 / 8

1. Bobičasto voće

Bobičasto voće je bogat izvor dijetetskih vlakana. Porcija od oko 125 g (1 šolja) malina sadrži 8 g vlakana, dok oko 145 g (1 šolja) kupina obezbjeđuje 7,5 g vlakana.

Kupine i maline su nutritivno bogate i pune antioksidanasa. Bobičasto voće takođe može pomoći u smanjenju upala, zaštiti od oštećenja ćelija i pružiti koristi za zdravlje srca.

Bobičasto voće može da pomogne u prevenciji kognitivnog pada.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

2. Čia sjemenke

Vlakna: 9,75 g

Veličina porcije: oko 28 g (otprilike 2 ravne supene kašike)

Čia sjemenke su pravi rudnik dijetetskih vlakana, prvenstveno rastvorljivih. One sadrže 40% vlakana.

Kada se pomiješaju sa tečnošću, čia sjemenke formiraju supstancu nalik gelu koja usporava varenje i održava sitost. Pomažu u kontroli šećera u krvi i obezbjeđuju postepeno oslobađanje energije.

Izvor: successo images/Shutterstock

3. Leblebije

Vlakna: 6,3 g

Veličina porcije: oko 80–85 g kuvanih leblebija (pola šolje)

Mahunarke prirodno sadrže visok udio i rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana, kao i biljne proteine. Leblebije sadrže 18–22% dijetetskih vlakana, od čega 4–8% čine rastvorljiva, a 10–18% nerastvorljiva vlakna. Ova vlakna prolaze kroz tanko crijevo bez varenja i hrane korisne bakterije u vašem mikrobiomu.

Leblebije su takođe dobar izvor proteina, ugljenih hidrata i vlakana, a obezbjeđuju i esencijalne minerale i vitamine.

4. Edamame (zelena soja)

Vlakna: 4 g

Veličina porcije: oko 75–80 g (pola šolje)

Edamame i čamame (smeđi edamame) su mlada zelena zrna soje. Bogata su proteinima, vitaminima i dijetetskim vlaknima.

Edamame je odlična niskokalorična užina bogata vlaknima. Takođe može ponuditi brojne zdravstvene prednosti, poput snižavanja holesterola ili regulisanja šećera u krvi.

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5. Avokado

Vlakna: 3,4 g

Veličina porcije: 1/3 avokada (oko 50 g)

Avokado je nutritivno bogat i njegova redovna konzumacija može podržati zdravlje srca, kontrolu tjelesne težine, kognitivne funkcije, zdravlje sistema za varenje i zdravlje kože.

U avokadu, 80% ugljenih hidrata čine dijetetska vlakna, od čega je 70% nerastvorljivih, a 30% rastvorljivih. Ova vlakna pomažu u poboljšanju varenja i opšteg zdravlja crijeva.

Vidi opis 10 užina bogatih vlaknima koje možete jesti umjesto badema: Bez odricanja od omiljenih ukusa za dug osjećaj sitosti Avokado je bogat hranljivim sastojcim koji podržavaju zdravlje srca, jetre, očiju i celokupnog organizma. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock/Dayfaphoto Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Alexandra Lande/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: suleyman cakir/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: PRINTSCREEN/YT/ NATASHAS KITCHEN Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/AndrewZimmern Br. slika: 6 6 / 6 AD

6. Kruške

Vlakna: 4,34 g

Veličina porcije: oko 140 g seckane kruške (1 šolja, odnosno jedna manja kruška)

Kruške obezbjeđuju mnoge hranljive materije, uključujući vlakna, vitamin C i kalijum. Takođe su bogate antioksidansima.

Poput jabuka, kruške sadrže dosta fruktoze i vlakana, te mogu pomoći kod zatvora i podržati zdravlje crijeva. Bogate su pektinom, vrstom rastvorljivih vlakana koja podržavaju zdrav nivo holesterola i podstiču pokretljivost crijeva.

Većina ljudi ne unosi dovoljna vlakana, a kruške su odličan način da ih dobijemo.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

7. Ovsena kaša

Vlakna: 2 g

Veličina porcije: oko 115–120 g kuvane ovsene kaše (pola šolje)

Ovas je već veoma čest izbor ljudi koji prate zdravu ishranu. Koristi se za obilan doručak i laganu popodnevnu užinu u mnogo različitih recepata.

Cijeli ovas sadrži skoro 11% vlakana koja se zovu beta-glukan. Ovo jedinstveno vlakno formira rastvor nalik gelu koji povećava osjećaj sitosti i smanjuje nivo šećera i insulina u krvi.

Vidi opis 10 užina bogatih vlaknima koje možete jesti umjesto badema: Bez odricanja od omiljenih ukusa za dug osjećaj sitosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aytalina/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Liezl Jayne Styrdom Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Africa Studio/Shutterstock.com Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Liezl Jayne Styrdom Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Liezl Jayne Styrdom Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/The Chic Life Br. slika: 7 7 / 7

8. Laneno sjeme

Vlakna: 1,9 g

Veličina porcije: 1 supena kašika mljevenog lanenog sjemena (oko 7 g)

Laneno sjeme služi kao izvor i rastvorljivih i nerastvorljivih dijetetskih vlakana.

Prehrambeni proizvodi obogaćeni lanenim sjemenom bogati su rastvorljivim vlaknima. Laneno sjeme se koristi kao sastojak u raznim jelima, kao cijelo ili mljeveno u tijestima i pecivima.

Izvor: YouTube/Screenshot/Mayo Clinic

9. Kokice

Vlakna: 3,5 g

Veličina porcije: oko 24–25 g kokica pečenih na vrućem vazduhu (3 šolje)

Kokice su popularna užina za ljude na ishrani bogatoj vlaknima ili one koji žele da smršaju. Bogate su složenim ugljenim hidratima i odličan su izvor vlakana koja podstiču redovnu probavu i smanjuju holesterol.

Izvor: Youtube/Screenshot/Sravkiran's World

10. Mješavina orašastih plodova

Sušeno voće i orašasti plodovi su jednostavna užina za ponijeti. Mješavina suvog voća i sjemenki ili miks cijelih, sirovih orašastih plodova (osim badema) bogat je vlaknima i biljnim proteinima. Orašasti plodovi su takođe bogati vitaminima i omega-3 masnim kiselinama.

Sadržaj vlakana u drugim vrstama orašastih plodova po porciji od oko 28 g (otprilike jedna manja šaka) iznosi:

Orasi: 1 g

Pistaći: 3 g

Pekan orasi: 2,7 g

Orašasti plodovi nude i brojne druge zdravstvene prednosti, uključujući osjećaj sitosti, što može pomoći u održavanju težine ako se jedu umjereno, piše magazin Very Well Health.

(Mondo)