Konzumacija energetskih pića i suplemenata dovodi do srčanih problema: Mogući napadi i zastoji u radu srca

Energetska pića i suplementi sa stimulantima mogu dovesti do ozbiljnih srčanih problema, uključujući napade i zastoje u radu srca, rezultati su posljednjih istraživanja američke Asocijacije za srce.

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Rezultati su zasnovani na analizi više od 28.000 izvještaja predatih američkoj Upravi za hranu i lijekove u periodu između 2017. godine i 2025. godine.

Tokom istraživanja, pregledani su izvještaji problema povezanih sa srcem, uključujući napade, iznenadne zastoje u radu i aritmiju.

Utvrđeno je da odrasle osobe od 18 do 34 godine imaju naveden probleme jer su konzumirali energetska pića sa kofeinom ili suplement sa stimulantima, poput praha pred početak vježbi.

"Istražioci su otkrili da su srčani udari četiri i po puta vjerovatnije povezani sa energetskim pićima i suplementima stimulanata. Četvorostruko je veći rizik od nepravilnog ritma rada srca, posebno ventrikularne aritmije i srčane palpitacije (preskakanje i ubrzan rad srca) prilikom prevelikog uzimanja kofeina", navodi se u istraživanju.

Rezultati su pokazali i povezanost između konzumacije energetskog pića i drugih srčanih problema, i tu spada gotovo trostruko viša vjerovatnoća ubrzanog rada srca, gotovo isto toliko od bola u grudima i gotovo dvostruko veće šanse od gubitka svijesti, prenosi njemačka DPA.

Rezultati istraživanja izazivaju zabrinutost zbog mogućeg visokog rizika od problema u radu srca nakon konzumacije energetskih pića i veće količine kofeinskih suplemenata, posebno kod mladih osoba.

(Mondo)