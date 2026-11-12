Kuvana jaja ili kajgana? Ljekari otkrili šta je zdravije za doručak

Oni koji vode bitku sa povišenim krvnim pritiskom i zdravljem srca često su u dilemi: da li je zdravije skuvati ih ili baciti u tiganj?

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Jaja su neprikosnoveni kralj doručka, krcata su proteinima, vitaminom B12, selenom i holinom, drže sitost satima i pripremaju se za tili čas. Međutim, oni koji vode bitku sa povišenim krvnim pritiskom i zdravljem srca često su u dilemi: da li je zdravije skuvati ih ili baciti u tiganj?

Ljekari i nutricionisti imaju jasan odgovor: sama jaja ne podižu pritisak, ali način na koji ih spremate i ono što stavite pored njih na tanjir pravi ogromnu razliku. Velika naučna metaanaliza iz 2020. godine, koja je obuhvatila 15 kliničkih studija, potvrdila je da konzumiranje jaja nema negativan uticaj na sistolni i dijastolni pritisak. Glavni krivac za kardiovaskularne probleme krije se zapravo u skrivenim dodacima.

Prema pisanju zdravstvenog portala Health, oba načina pripreme mogu biti dio ishrane koja doprinosi održavanju normalnog krvnog pritiska. Ipak, postoji jedna važna razlika koja nema toliko veze sa samim jajima koliko sa sastojcima koji im se dodaju.

Zašto su kuvana jaja favorit ljekara?

Kuvana jaja važe za najčistiju i najbezbjedniju opciju, posebno za osobe koje paze na kilograme i krvne sudove, iz dva ključna razloga:

Nula dodatnih masti: Za njihovu pripremu nije potrebna kap ulja niti kockica putera, što znači da ne unosite skrivene kalorije i zasićene masti.

Prirodno malo natrijuma: Jedno krupnije jaje prirodno ima svega oko 65 mg natrijuma. Problem nastaje kada se na sto iznesu slanik, kobasice, slanina ili punomasni sirevi.

Prekomjeran unos soli dovodi do zadržavanja vode u tijelu i direktno opterećuje krvne sudove. Ako kuvano jaje pojedete bez pretvaranja u "slanu bombu", obezbijedili ste idealan obrok za srce.

Da li je kajgana zaista toliko loša?

Kajgana je na lošem glasu isključivo zato što većina ljudi u nju ulije previše ulja, ubaci pola pakovanja putera, a na kraju je "začini" masnim kačkavaljem i prerađevinama. Međutim, ako se spremi pametno, kajgana ima i jednu veliku prednost u odnosu na kuvano jaje, savršena je podloga za povrće bogato kalijumom.

Kalijum je ključni saveznik u borbi protiv hipertenzije: pomaže tijelu da kroz urin izbaci višak natrijuma i opušta zidove krvnih sudova.

Recept za kajganu po mjeri kardiologa:

Umjesto na pola kocke putera, ispecite je na nekoliko kapi maslinovog ulja ili na teflonu bez masnoće.

Ubacite šaku svježeg spanaća i nasjeckan paradajz.

Zaboravite na so, ukus pojačajte biberom, alevom paprikom, bijelim lukom u prahu ili origanom.

Konačna presuda

Nutritivno, jaje ostaje jaje, u oba slučaja dobijate oko 6 grama čistog proteina i vrhunske mikronutrijente.

Ipak, ako želite najjednostavniji izbor bez rizika od viška soli i masti, kuvana jaja odnose pobjedu. S druge strane, ako vam je draža kajgana, spremite je sa povrćem i začinskim biljem umjesto sa slaninom i sirom, i dobićete podjednako moćan obrok za zdravo srce i stabilan pritisak.

(Mondo.rs)