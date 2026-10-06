Bijela ili smeđa jaja: U zabludi ste ako mislite da boja ljuske otkriva koja su bolja

Kvalitet i boja jaja zavise od vrste i ishrane kokoške koja ih nosi.

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Ako ste ikada u prodavnici posegnuli za smeđim jajima misleći da su zdravija, kvalitetnija ili "prirodnija" od bijelih, niste jedini. Boja ljuske kod jaja već godinama utiče na izbor kupaca, a smeđa jaja često imaju reputaciju kvalitetnijeg proizvoda. Ipak, stručnjaci tvrde da je ta razlika uglavnom samo u našoj percepciji.

Boja ljuske nema značajan uticaj ni na jednu od tih karakteristika.

Zašto su neka jaja bijela, a neka smeđa?

Boja ljuske zavisi prvenstveno od rase kokoške. Uopšteno govoreći, kokoške sa svjetlijim perjem i svjetlijim ušnim resicama češće nose bijela jaja, dok one sa tamnijim perjem i crvenkastim ušnim resicama uglavnom nose smeđa.

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Genetika određuje pigment koji će se tokom formiranja ljuske taložiti na njenoj površini. Zato boja ljuske nije pokazatelj toga šta se nalazi unutar jajeta. Drugim riječima, bijelo jaje nije obrađeno, niti je smeđe jaje prirodnije. Jednostavno ih nose različite kokoške.

Da li su smeđa jaja zdravija?

Jedna od najrasprostranjenijih zabluda jeste da su smeđa jaja automatski zdravija od bijelih. Međutim, brojni stručnjaci za ishranu i proizvodnju jaja saglasni su da boja ljuske ne određuje nutritivnu vrijednost.

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I bijela i smeđa jaja sadrže kvalitetne proteine i brojne važne nutrijente, među kojima su holin, vitaminB12, jod i selen. Jaje je nutritivno bogata namirnica i može da bude dio uravnotežene ishrane bez obzira na boju ljuske.

Ono što može da utiče na sastav jajeta jeste način na koji je kokoška uzgajana i, prije svega, čime je hranjena. Zbog toga na tržištu postoje i bijela i smeđa jaja sa dodatkom omega-3 masnih kiselina ili većim sadržajem pojedinih vitamina. Dakle, ako na kutiji piše da je jaje obogaćeno određenim nutrijentima, razlog za to nije boja ljuske, već ishrana kokoške.

A šta je sa ukusom?

Ni ovdje nema razloga da smeđim jajima pripisujemo posebne kvalitete. Ako primjetite razliku u ukusu između dva jajeta, mnogo je vjerovatnije da ona ima veze sa svježinom ili ishranom kokoške nego sa bojom ljuske. Razlike u ukusu povezuju se sa tim šta je kokoška jela i u kakvim uslovima je uzgajana.

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Isto važi i za boju žumanjca. Intenzivno žuto ili narandžasto žumanjce ne znači da je jaje automatski zdravije, niti da je poteklo od kokoške koja nosi smeđa jaja. Nijansa žumanca uglavnom zavisi od ishrane.

(Mondo)