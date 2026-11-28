Mekano tijesto, sočni kolutovi ananasa i neodoljivi sloj karamele čine ovaj kolač savršenom poslasticom uz popodnevnu kafu ili porodični ručak.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prevrnuti kolač sa ananasom jedna je od onih poslastica koje osvajaju i ukusom i izgledom. Njegova posebnost je u načinu pripreme, jer se voće stavlja na dno kalupa, a nakon pečenja kolač se prevrće, tako da karamelizovani kolutovi ananasa postaju njegov ukras.

Kombinacija mekanog biskvita, smeđeg šećera i osvježavajućeg ananasa daje mu bogat ukus i sočnost, a za pripremu recepta nisu potrebni posebni kulinarski trikovi.

Sastojci

Za voćni sloj:

1 konzerva kolutova ananasa

50 g maslaca

100–120 g smeđeg šećera

Nekoliko višanja iz kompota ili maraskino trešanja (po želji) za ukras. Ako ne nađete višnje ukrasite kolač po želji.

Za biskvit:

125 g omekšalog maslaca

150–180 g kristal šećera

1 kesica vanilin šećera ili kašičica ekstrakta vanile

3 jajeta sobne temperature

200 g glatkog brašna

1 kesica praška za pecivo (10–12 g)

Prstohvat soli

120 ml mlijeka ili kombinacije mlijeka i soka od ananasa iz konzerve

Vidi opis Prevrnuti kolač sa ananasom: Sočna poslastica sa karamelizovanim voćem (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 7 7 / 7

Priprema

Rernu zagrijte na 180 stepeni Celzijusovih. Pripremite okrugli kalup prečnika 24 centimetra, po mogućnosti sa čvrstim dnom.

Kolutove ananasa dobro ocijedite, a malo soka iz konzerve sačuvajte za pripremu biskvita.

Maslac otopite na laganoj vatri, dodajte smeđi šećer i miješajte dok se sastojci ne sjedine. Dobijenu smjesu ravnomjerno rasporedite po dnu kalupa.

Preko smjese poređajte kolutove ananasa, a u sredinu svakog koluta, po želji, stavite višnju ili maraskino trešnju.

U posebnoj posudi mikserom umutite omekšali maslac, šećer i vanilu dok ne dobijete svijetlu i kremastu smjesu. Dodajte jedno po jedno jaje, dobro muteći nakon svakog dodavanja.

Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo i prstohvatom soli. Postepeno ga dodajte u umućenu smjesu, naizmjenično sa mlijekom ili kombinacijom mlijeka i soka od ananasa.

Miješajte dok ne dobijete glatko tijesto, a zatim ga pažljivo prelijte preko kolutova ananasa i poravnajte površinu.

Kolač pecite od 40 do 50 minuta na 180 stepeni, odnosno dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Čačkalicom provjerite da li je biskvit pečen.

Kako pravilno prevrnuti kolač?

Pečeni kolač izvadite iz rerne i ostavite da odstoji desetak minuta. Tankim nožem pažljivo odvojite ivice kolača od kalupa, preko njega stavite veliki tanjir za posluživanje, a zatim ga prevrnite jednim sigurnim pokretom.

Pažljivo uklonite kalup, vodeći računa o još toploj karameli. Na površini kolača ostaće karamelizovani kolutovi ananasa koji će mu dati prepoznatljiv izgled.

Kolač možete poslužiti dok je još mlak ili nakon što se potpuno ohladi, uz kuglu sladoleda od vanile ili malo umućene slatke pavlake.

Savjet za još sočniji kolač

Dio mlijeka u biskvitu zamijenite sokom od ananasa iz konzerve, vodeći računa da ukupna količina tečnosti ostane 120 ml. Tako će tijesto dobiti izraženiju voćnu aromu i dodatnu sočnost.

Kolač nemojte ostavljati predugo u kalupu nakon pečenja, jer se karamelizovani šećer hlađenjem može stvrdnuti i otežati vađenje kolača.

(Mondo)