Neki simptomi su zajednički, ali se najviše razlikuju po intenzitetu bola i redoslijedu pojave znakova infekcije.

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Sezona je prehlada i virusa, a ovih dana gotovo da svi oko nas kašlju, kijaju, osjećaju simptome gripa... Međutim, tokom ovog perioda ne miruju ni bakterijske infekcije, koje se, kao i virusne, lakše i brže prenose kada se boravi u zatvorenom prostoru.

Bol u grlu jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se ovih dana javljamo ljekaru, ali važno je znati da nije svaka upala grla ista. Nekada je izazivaju virusi, koji su zapravo i najčešći uzročnici, a nekada bakterije, među kojima je najpoznatiji streptokok grupe A.

Virusna upala grla

Kada je uzrok upale grla virus, tegobe se najčešće razvijaju postepeno i često su praćene drugim simptomima infekcije disajnih puteva koje nazivamo prehladom:

Curenje ili zapušenost nosa - često se javljaju zajedno sa bolom u grlu.

Kašalj - naročito suv ili nadražajan, može biti praćen promuklošću.

Kijanje i suzenje očiju - dodatni su pokazatelji da je riječ o virusnoj infekciji.

Blago povišena temperatura - mada i virusi mogu izazvati visoku temperaturu.

Postepeno pojačavanje tegoba - bol u grlu može se pojaviti zajedno sa ostalim simptomima prehlade.

Virusna upala grla uglavnom prolazi spontano, najčešće u roku od nekoliko dana. Liječenje je usmjereno na ublažavanje simptoma, odmor i dovoljan unos tečnosti, bez upotrebe antibiotika.

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Bakterijska upala grla

Bakterijsku upalu grla najčešće izaziva streptokok grupe A. Za razliku od virusnih infekcija, ona se često javlja naglo, a bol može biti veoma intenzivan, naročito prilikom gutanja.

Simptomi koji mogu da ukažu na bakterijsku infekciju su:

Iznenadan i jak bol u grlu - često bez prethodnih simptoma prehlade.

Visoka temperatura - nerijetko iznad 38 stepeni.

Uvećani i bolni limfni čvorovi na vratu - posebno sa prednje strane vrata.

Uvećani i crveni krajnici - ponekad sa bijelim naslagama ili gnojnim tačkicama.

Glavobolja i bolovi u stomaku - naročito kod djece, kod koje se mogu javiti i mučnina i povraćanje.

Kod streptokokne upale grla, kašalj, curenje nosa i promuklost uglavnom izostaju. Ipak, nijedan od ovih simptoma sam po sebi nije dovoljan da potvrdi bakterijsku infekciju.

Kako se pouzdano utvrđuje uzrok upale grla?

Iako određeni simptomi mogu da pomognu u razlikovanju virusne i bakterijske infekcije, klinička slika nije uvijek dovoljna za sigurnu procjenu. Ljekar na osnovu pregleda i simptoma procjenjuje da li je potrebno uraditi brzi streptokokni test ili bris grla. Brzi test može da pokaže prisustvo streptokoka, dok se brisom, odnosno mikrobiološkom kulturom, bakterija može dodatno potvrditi. Ovo je važno jer se virusna i bakterijska upala ne liječe na isti način.

Zašto nije dobro uzimati antibiotike na svoju ruku?

Antibiotici djeluju na bakterije, ali ne i na viruse. Zbog toga njihovo uzimanje kod virusne upale grla neće ubrzati oporavak, a može doprinijeti razvoju otpornosti bakterija na antibiotike. Kada se potvrdi streptokokna infekcija, ljekar može da propiše odgovarajuću antibiotsku terapiju. Ona pomaže u skraćivanju trajanja tegoba, smanjenju širenja infekcije i sprečavanju mogućih komplikacija.

Dok traje upala, važno je unositi dovoljno tečnosti, odmarati se i ublažavati bol odgovarajućim lijekovima po savjetu ljekara ili farmaceuta.

Posebno je važno obratiti pažnju na djecu: ako dijete teško diše, ne može da guta, pojačano balavi jer ne može da proguta pljuvačku ili pokazuje znake dehidratacije, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

(Mondo)