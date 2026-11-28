Glumica Gradskog pozorišta Jazavac Ana Vinčić osvojila je nagradu „Dušan Duka Jovanović“ za najbolju mladu glumicu na 14. Festivalu prvoizvedenih predstava u Aleksincu, za uloge u predstavi „Iza tih očiju“.

Izvor: Gradsko pozorište Jazavac

Prvo učešće Gradskog pozorišta Jazavac na Festivalu prvoizvedenih predstava u Aleksincu obilježeno je značajnim priznanjem. Glumici Ani Vinčić pripala je nagrada „Dušan Duka Jovanović“ za najbolju mladu glumicu.

Banjalučko pozorište predstavilo se na upravo završenom 14. izdanju ovog festivala predstavom „Iza tih očiju“, nastalom prema tekstu i u režiji Nebojše Cileta Ilića.

Odluku o dodjeli nagrade Ani Vinčić donio je stručni žiri koji je radio u sastavu Goran Ibrajter, pisac i predsjednik žirija, Miloš Krstović, glumac, i Vojislav Savić, dramski pisac.

Izvor: Gradsko pozorište Jazavac

U obrazloženju odluke žiri je istakao da Ana Vinčić minimalnim glumačkim sredstvima minuciozno oživljava povjerene joj likove.

Iz Gradskog pozorišta Jazavac poručili su da je i ovo priznanje potvrda značaja ulaganja u domaće umjetnike.

Izvor: Gradsko pozorište Jazavac

Smatraju da je takav pristup jedini pravi put za pozorišta i druge ustanove kulture, te da se na taj način može osnažiti i njegovati domaća umjetnička scena.

(Mondo)