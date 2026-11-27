U želji da ih što prije osušimo, najčešće napravimo grešku koja ih trajno uništi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jesenji pljuskovi umiju da nas zateknu baš onda kada obučemo omiljene komade koji nisu pravljeni za borbu sa vodom. Kožne čizme, torba od antilopa ili elegantna jakna lako stradaju kada se pokvase, a u želji da ih što prije osušimo, najčešće napravimo grešku koja ih trajno uništi.

Prvi impuls većine ljudi jeste da mokru obuću i garderobu odmah prislone uz radijator ili u njih upere fen. Međutim, direktna i visoka temperatura najveći je neprijatelj kože, ona je naglo isušuje, dovodi do pucanja materijala, krivljenja đonova i ostavlja tvrdokorne fleke. Ako ste se kući vratili mokri do gole kože, umjesto brzih rješenja primijenite provjerene korake koji će sačuvati vaše stvari.

Vidi opis Pljusak vam je uništio omiljene kožne cipele? Evo kako da ih pravilno osušite, spasite i torbu i jaknu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Kako pravilno osušiti mokre kožne cipele?

Čim uđete u kuću, nježno prebrišite cipele ili čizme mekom, suvom krpom kako biste pokupili površinsku vodu. Izvadite pertle i uloške (ukoliko se vade), a unutrašnjost obuće dobro napunite zgužvanim papirom koji će izvući vlagu i spriječiti da se cipele deformišu.

Savjet plus: Koristite isključivo običan bijeli papir ili papirne ubruse bez štampe, jer novinsko mastilo u dodiru sa vodom može da oboji postavu. Kada se papir natopi, zamijenite ga suvim, a obuću ostavite da se prirodno osuši na sobnoj temperaturi, dalje od grejnih tijela i direktnog sunca.

Tek kada su potpuno suve, namažite ih kremom ili balzamom za kožu kako biste im vratili elastičnost. Ako nosite antilop ili nubuk, nikako ih ne trljajte dok su vlažni, sačekajte da se osuše, pa ih tek onda iščetkajte specijalnom četkom za prevrnutu kožu.

Šta uraditi kada se pokvasi omiljena torba?

Kožne i antilop torbe veoma brzo gube formu kada upiju vlagu, pa je brza reakcija ključna. Odmah izvadite sve stvari iz torbe i mekom krpom nježno tapkajte po spoljašnjosti kako biste pokupili kapljice kiše. Nemojte trljati površinu niti koristiti vlažne maramice i agresivna sredstva za čišćenje.

Unutrašnjost torbe ispunite čistim bijelim papirom kako bi zadržala prvobitan oblik i ostavite je na suvom, provjetrenom mjestu. Nakon potpunog sušenja, zaštitite je preparatom namijenjenim tom tipu kože. Mali trik za ubuduće: u pregradi torbe uvijek držite sklopivu najlonsku kesu - ne zauzima nimalo mjesta, a u slučaju iznenadnog pljuska poslužiće kao idealna "kabanica" za vaš omiljeni aksesoar.

Kako spasiti jaknu koja nije vodootporna?

Mokru kožnu jaknu najprije prebrišite suvom pamučnom krpom, a zatim je okačite na široku, čvrstu vješalicu (nikako na tanku žičanu, jer će se ramena razvući i deformisati) i ostavite da se suši na sobnoj temperaturi.

Kod jakni od antilopa izbjegavajte svako trljanje dok su mokre, a eventualne tragove od kapi kiše uklonite tek sutradan posebnom gumicom ili četkom za antilop. Ukoliko ste pokisli u kaputu ili jakni od vune i drugih osjetljivih tkanina, obavezno pogledajte etiketu prije bilo kakve intervencije, jer voda u kombinaciji sa pogrešnim tretmanom može skupiti materijal.

Izvor: Bellocqimages/Bauergriffin.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tri greške koje trajno uništavaju pokisle stvari

Sušenje fenom ili na radijatoru : Iako djeluje kao najbrži izlaz, toplota bukvalno "skuva" i stvrdne kožu, nakon čega ona puca pri prvom sljedećem koraku. Prirodno sušenje na sobnoj temperaturi nema alternativu.

: Iako djeluje kao najbrži izlaz, toplota bukvalno "skuva" i stvrdne kožu, nakon čega ona puca pri prvom sljedećem koraku. Prirodno sušenje na sobnoj temperaturi nema alternativu. Trljanje mokre površine: Pokreti naprijed-nazad po vlažnoj koži ili antilopu oštećuju teksturu i utiskuju prljavštinu dublje u pore materijala. Vlagu uvijek samo nježno upijajte tapkanjem.

Pokreti naprijed-nazad po vlažnoj koži ili antilopu oštećuju teksturu i utiskuju prljavštinu dublje u pore materijala. Vlagu uvijek samo nježno upijajte tapkanjem. Vraćanje nedovoljno suvih komada u ormar: Čak i ako spolja djeluju suvo, cipele i jakne mogu zadržati vlagu u postavi. Ako ih zatvorite u cipelarnik ili garderober, rizikujete pojavu ustajalog mirisa i buđi.

Da biste sljedeći pljusak dočekali bez stresa, odvojite pet minuta prije nego što kiša uopšte padne i naprskajte obuću i torbe sprejom za impregnaciju prilagođenim njihovom materijalu. Iako vas ni najbolji sprej neće zaštititi od dubokih bara, stvoriće nevidljivi sloj sa kog će se kapi kiše jednostavno skotrljati, a vaši omiljeni komadi ostaće kao novi tokom cijele sezone.