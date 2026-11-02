Obućarska industrija Srpske pred gašenjem: Od 12.500 radnika mnogi pred penzijom

Obućarska industrija u Republici Srpskoj nalazi se pred gašenjem usljed drastičnog pada narudžbi, hroničnog nedostatka radnika i odlaska inostranih partnera. Domaći proizvođači upozoravaju da je proizvodnja svedena na puko preživljavanje i da budućnosti gotovo nema.

Izvor: Mondo/Dušan Volaš

Stanje u obućarskoj industriji Republike Srpske nikada nije bilo lošije, a privrednici iz ovog sektora, koji zapošljava oko 12.500 radnika, upozoravaju da se kompletna grana nalazi pred kolapsom.

Radovan Pazurević, vlasnik kompanije "Sanino" iz Dervente, ističe da je situacija dramatično loša, prvenstveno jer su dugogodišnji inostrani partneri mahom napustili ovo područje.

"Propustili smo priliku da izgradimo industriju koja bi mogla da radi za domaće tržište. Zavisimo od volje inostranih partnera koji kod nas ostvaruju profit, dok smo mi prinuđeni da radimo za veoma niske cijene. Pokušavamo da zadržimo radnike i održimo proizvodnju na nivou koji nam omogućava da opstanemo, ali mi sada definitivno samo preživljavamo", naglasio je Pazurević.

Kako pojašnjavaju proizvođači, Srpska nema prateće industrije niti proizvodi repromaterijale poput kože, konca, kalupa i ljepila, zbog čega domaće firme ne bi mogle funkcionisati ako bi se orijentisale isključivo na domaće tržište.

Dodatni udarac ovoj industriji zadaje nedostatak radne snage. Radnici stare i odlaze u penziju, dok novog kadra dugo nema na tržištu rada. Na tešku situaciju u Srpskoj nadovezao se i pad prodaje na globalnom nivou, pišu "Nezavisne novine".

Ilustrujući taj problem, Pazurević je naveo da su Nijemci prije nekoliko godina kupovali oko deset pari obuće godišnje po stanovniku, dok je taj prosjek sada pao na svega četiri para.

Da je stanje više nego alarmantno potvrđuje i tehnički direktor banjalučke Tvornice obuće "Bema" Marinko Umičević.

"Mislim da je ovo sezona pred gašenje", upozorio je Umičević, podsjećajući da u globalu nikada nije postojao dobar odnos prema ovoj grani privrede i da se sada postavlja pitanje da li je ovu industriju trebalo pustiti da propadne još prije deset godina.