Stotine radnika bez posla: Nakon gašenja jugoslovenskog giganta nije proizvedena ni tona koksa

U Federaciji Bosne i Hercegovine u maju nije proizvedena nijedna tona koksa, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila 35.448 tona, pokazuju novi podaci Federalnog zavoda za statistiku.

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Koksara Lukavac kod Tuzle je u februaru ove godine prestala s radom nakon višemjesečnih finansijskih problema i stečajnog postupka, a više od 800 radnika ostalo je bez posla.

Peći u Lukavcu su ugašene nakon 73 godine od početka proizvodnje, čime je prestao sa radom još jedan veliki industrijski kompleks koji je u prošle dvije decenije često bio na listi deset najvećih izvoznika iz Bosne i Hercegovine, prenio je portal BHRT.

Fabrika za proizvodnju koksa je nastala na talasu ubrzane industrijalizacije za vrijeme Jugoslavije, sa ciljem da se ovaj proizvod koristi u visokim pećima za proizvodnju gvožđa, u pogonima kao što je željezara u Zenici.

Nova željezara Zenica (NŽZ) je međutim prošle godine takođe loše poslovala, sa gubitkom od gotovo 97 miliona maraka, a proizvodnja čelika je u aprilu 2026. prekunuta nakon više od 130 godina kontinuiranog rada, prenio je Dojče vele.

Stotine radnika poslato je kućama na prinudni godišnji odmor, dok se skoro 2.000 zaposlenih nalazi u neizvijesnosti i strahu od gubitka radnih mjesta.

"Ovo je najteži dan i najveći poraz u mom životu", rekao je tada generalni direktor kompanije Ahmed Hamzić.