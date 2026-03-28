Skladišta nafte i gasa se prazne: Strah od ponavljanja energetske krize iz 2022. godine potresa Evropu

Ukoliko Ormuski moreuz i u narednom periodu bude blokiran, cijene gasa će nastaviti da rastu što će nepovoljno uticati na račune za struju širom Evrope.

Izvor: Shutterstock

Cijene gasa u Evropi su porasle za 70 odsto, skladišta su gotovo prazna, a poremećaji u snabdijevanju, rastuća inflacija i izgledi za zaoštravanje monetarne politike Evropske centralne banke (ECB) bude strahove od ponavljanja energetske krize iz 2022. godine.

U samo nekoliko nedjelja, rat u Iranu je promenio evropsku energetsku računicu, a referentna cijena holandskog prirodnog gasa (TTF) je skočila s 38 na 54 evra po megavat-satu od početka mjeseca, čime je mart 2026. bio mesec s najvećim rastom cijena gasa od septembra 2021. godine, piše Euronews.

Evropa je u ovu krizu ušla u već osjetljivom položaju. Podzemna skladišta gasa su na 24. marta bila popunjena sa samo 28,4%, što je 5 procentnih bodova manje nego na isti datum prošle godine i znatno ispod petogodišnjeg prosjeka za ovo doba godine, prema podacima "Kyos European Gas Analyticsa".

Njemačka i Holandija najviše na udaru, Španija i Portugal u prednosti

Njemačka je najviše na udaru, sa skladištima popunjenim tek 22,3%, što je pad od gotovo 7 bodova na godišnjem nivou. Slično je i u Francuskoj, gdje popunjenost iznosi 22,1%. Najkritičnija situacija je u Holandiji, gdje su skladišta pala na samo 6,0%, što je manje od trećine prošlogodišnjeg nivoa i znatno ispod istorijskog minimuma za ovo doba godine.

S druge strane, situacija na Pirinejskom poluostrvu potpuno je drugačija. Portugal ulazi u krizu s popunjenošću skladišta od 85,3%, dok je Španija na 55,5%. Obje zemlje profitiraju od razvijenije infrastrukture za uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG), manje zavisnosti od gasa u energetskom miksu i snažnog razvoja obnovljivih izvora energije.

Izvor: Shutterstock

Koliko bi cijene gasa mogle da rastu?

Problem u snabdijevanju je strukturne, a ne privremene prirode. Katar, drugi najveći svjetski izvoznik LNG-a i ključni dobavljač za članice EU poput Italije, Belgije i Španije, potvrdio je da više ne može da ispunjava ugovorne obaveze nakon iranskih napada na industrijski grad Ras Lafan. Popravka oštećenih postrojenja mogla bi da potraje i do pet godina.

Goldman Saks je u svojoj analizi podigao prognozu cene TTF gasa za drugo tromesečje 2026. na 72 €/MWh, upozoravajući da će Evropa morati da privlači pošiljke LNG-a u konkurenciji s azijskim kupcima kako bi napunila skladišta prije zime.

U nepovoljnom scenariju, u kojem bi protok energije kroz Ormuski moreuz bio smanjen deset nedjelja, prosječna ljetnja cijena mogla da premaši 89 €/MWh. U izrazito nepovoljnom scenariju, s dugoročnijom štetom na katarskoj infrastrukturi, cijena bi leti mogla da skoči i iznad 100 €/MWh.

Izvor: CeltStudio / Shutterstock.com

Rast cijena

Anketa energetskih analitičara koju je proveo "Montel News" predviđa još drastičnije brojke. Ako Ormuz ostane zatvoren tri mjeseca, cijena bi mogla da dostigne oko 90 €/MWh. Ole Hvalbije, analitičar u švedskoj banci SEB, upozorava da bi cene u tom slučaju mogle da se kreću od 115 do 155 €/MWh.

Zatvaranje Ormuskog moreuza na šest meseci bi gurnulo prosječnu cijenu na gotovo 160 €/MWh, što Hvalbije opisuje kao "pritisak u stilu 2022. ili još gore", s mogućim rasponom cijena od 145 do 240 €/MWh.

U takvim okolnostima, punjenje skladišta za sledeću zimu postalo bi "gotovo nemoguće". Podsetimo, cijena gasa je dosegla vrhunac od 345 €/MWh u avgustu 2022. godine.

Šta to znači za račune u domaćinstvima?

Za evropska domaćinstva, cjenovni šok je stvaran, ali se ne prenosi ravnomerno na račune za energiju. U intervjuu za Euronews, Đuzepe Moles, izvršni direktor italijanskog javnog tela Acquirente Unico, objasnio je kako se više cijene prelivaju na potrošače.

Kod računa za gas, prenos je direktan. Iako je italijanski regulator za februar postavio cijenu na 35,21 €/MWh, upozorio je da ta brojka još ne odražava rast cena nakon eskalacije sukoba. Cijene električne energije takođe rastu, ali je uticaj ublažen.

Izvor: StevanZZ/Shutterstock

"Tržište električne energije već je apsorbovalo deo gasnog šoka", rekao je Moles, procenjujući da će se to na računima domaćinstava odraziti rastom od nekoliko postotnih bodova, što je daleko od skoka veleprodajnih cijena gasa.

Pritisak se osjeća i na cijenama goriva, gde troškove dižu više cene prevoza, premije osiguranja i ograničenja u preradi. "Pravo usko grlo je u rafinerijama", naglasio je Moles.

Italija pojačava snabdijevanje gasom iz Alžira

Iako je Italija u boljem položaju od proseka EU, s popunjenošću skladišta od 43,9%, Moles je upozorio da neposrednu prijetnju predstavljaju cijene, a ne fizičke nestašice. U tom kontekstu treba posmatrati i inicijativu premijerke Đorđe Meloni prema Alžiru, koji je već najveći dobavljač gasa Italiji.

Moles je taj potez opisao kao "racionalan i važan izbor" za jačanje sigurnosti snabdijevanja, ali je i upozorio da se njegov uticaj ne precenjuje.

Izvor: Shutterstock

"Alžir može da ublaži udar za Italiju, ali sam ne može da neutrališe posljedice sistemske krize u Zalivu", rekao je, ističući da poremećaji u Ormuskom moreuzu oblikuju globalne cijene energije nezavisno od bilateralnih sporazuma.

"Ne bih očekivao ponavljanje scenarija iz 2022, već razdoblje povećane nestabilnosti s trajnim skokovima cijena. Mnogo će zavisiti od otpornosti snabdijevanja i kretanja globalne potražnje u idućim mjesecima", zaključio je Moles.

Kakav bi mogao da uticaj na inflaciju?

Trend usporavanja inflacije koji je Evropa bilježila posljednje tri godine je, barem kratkoročno, završen. Goldman Saks očekuje da će ukupna inflacija u evrozoni u martu skočiti na 2,7% na godišnjem nivou, što je oštar porast s 1,89% u februaru.

Gotovo cijeli rast će bitti podstaknut cijenama energije, za koje se predviđa da će se s godišnjeg pada od 3,1% preokrenuti u rast od 5,9% u samo jednom mjesecu.

Goldman Saks sada predviđa da će ukupna inflacija u 2026. u proseku iznositi 2,9%, s vrhuncem od 3,2% u drugom tromjesečju. Očekuje se i rast temeljne inflacije, koja isključuje energiju i hranu, na 2,5% u trećem tromjesečju.

Prenos neće biti ujednačen: Njemačka se suočava s mjesečnim cjenovnim šokom dizela od otprilike 25%, dok je Španija djelimično ublažila udar prepolovivši PDV na većinu energenata.

"Očekujemo da će ukupna inflacija u Njemačkoj porasti s 2,0% u februaru na 3,0% u martu", navela je ekonomistkinja Goldman Saksa Katja Vaškinskaja.

(EUprav zato/Index.hr)