Sumnjive trgovine nafte od 580 miliona dolara pred Trampovu objavu uzdrmale tržišta

Na globalnom tržištu nafte zabilježene su neobične i potencijalno sporne transakcije vrijedne oko 580 miliona dolara, obavljene svega 15 minuta prije objave američkog predsjednika Donalda Trampa koja je izazvala nagli pad cijena i veliku volatilnost.

Prema podacima Bloomberga koje je analizirao Financial Times, oko 6.200 ugovora za naftu Brent i West Texas Intermediate promijenilo je vlasnika između 6:49 i 6:50 ujutru po njujorškom vremenu.

U istom trenutku zabilježen je i nagli skok obima trgovanja, svega nekoliko sekundi pre 6:50, piše Financial Times.

Ove transakcije dogodile su se neposredno prije Trampove objave na društvenoj mreži Truth Social u 7:04, u kojoj je naveo da su vođeni "produktivni razgovori" sa Iranom o okončanju sukoba.

Nakon objave, tržišta su reagovala munjevito:

cijena sirove nafte je pala

porasle su vrijednosti ugovora vezanih za indeks S&P 500

evropske akcije su takođe ojačale

Investitori su, prema ocjenama analitičara, smanjili očekivanja o dugotrajnom konfliktu, što je odmah uticalo na cijene energenata.

Sumnje na trgovanje uz povlašćene informacije

Iako nema dokaza o zloupotrebama, pojedini tržišni stručnjaci ističu da je tajming transakcija neobičan.

"Teško je dokazati uzročno posljedičnu vezu, ali se postavlja pitanje ko bi bio spreman na tako agresivnu prodaju samo 15 minuta prije objave", rekao je jedan tržišni strateg iz američke brokerske kuće.

Iz Bijele kuće su poručili da ne tolerišu bilo kakvo nezakonito profitiranje na osnovu insajderskih informacija.

Naglašeno je da su optužbe bez dokaza neodgovorne i neutemeljene.

Prema navodima više hedž fondova, ovo nije izolovan slučaj. Slične velike i precizno tempirane trgovine primijećene su i u prethodnim mjesecima, često neposredno prije važnih objava američke administracije.

Jedan portfelj menadžer ocjenjuje da takve situacije izazivaju sve veću frustraciju na tržištu.

"Poslije 25 godina praćenja tržišta, ovo djeluje zaista neuobičajeno. Nije bilo važnih ekonomskih podataka niti najavljenih događaja. Ovo je bila ogromna trgovina za miran dan. Neko je u tom trenutku zaradio ozbiljan novac", rekao je on.

Iran negira pregovore

Dodatnu konfuziju izazvala je izjava predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Baghera Galibafa, koji je kasnije tog dana negirao da su ikakvi pregovori između Vašingtona i Teherana uopšte održani.

Ta vijest je ponovo uzdrmala tržišta - globalne akcije su pale i trgovci su ponovo počeli da kupuju energente

Sve to dodatno je pojačalo volatilnost i otvorilo pitanja o transparentnosti trgovanja na globalnim finansijskim tržištima.

(MONDO)