Iranci zarađuju milione na Ormuskom moreuzu: Napravili biznis od zadržavanja tankera

Iranci zarađuju milione na Ormuskom moreuzu: Napravili biznis od zadržavanja tankera

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Iran je počeo da naplaćuje prolaz kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za naftu, što utiče na globalni brodski saobraćaj.

Iranci zarađuju milione na Ormuskom moreuzu

Iran je počeo da naplaćuje brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih svjetskih brodskih ruta za naftu i gas. Dio komercijalnih brodova sve više prolazi kroz iranske teritorijalne vode kroz takozvani "Teheranski koridor sa naplatom putarine", gdje iranske snage pregledaju brodove i u nekim slučajevima naplaćuju prolaz, prema analizi podataka o brodarstvu koju je sprovela kompanija Lojds List.

Naknada za bezbjedan prolaz

"Najmanje dva broda su platila Iranu za bezbjedan prolaz, a jedna naknada je iznosila oko dva miliona dolara", navodi se u analizi. Ruta je između iranskih ostrva Kešm i Larak, koje brodovi koriste za ulazak u iranske vode kako bi izbjegli bezbjednosne rizike u ostatku moreuza.

Više od 20 velikih brodova je do sada prošlo kroz koridor, prema dostupnim podacima, prenosi Index. Saobraćaj kroz Ormuski moreuz je i dalje smanjen zbog sukoba u regionu, ali je posljednjih dana doživio blagi oporavak. Najmanje 16 brodova je prošlo kroz moreuz u kratkom vremenskom periodu.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

