Iranci zarađuju milione na Ormuskom moreuzu: Napravili biznis od zadržavanja tankera

Iran je počeo da naplaćuje brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih svjetskih brodskih ruta za naftu i gas. Dio komercijalnih brodova sve više prolazi kroz iranske teritorijalne vode kroz takozvani "Teheranski koridor sa naplatom putarine", gdje iranske snage pregledaju brodove i u nekim slučajevima naplaćuju prolaz, prema analizi podataka o brodarstvu koju je sprovela kompanija Lojds List.
Naknada za bezbjedan prolaz
"Najmanje dva broda su platila Iranu za bezbjedan prolaz, a jedna naknada je iznosila oko dva miliona dolara", navodi se u analizi. Ruta je između iranskih ostrva Kešm i Larak, koje brodovi koriste za ulazak u iranske vode kako bi izbjegli bezbjednosne rizike u ostatku moreuza.
Više od 20 velikih brodova je do sada prošlo kroz koridor, prema dostupnim podacima, prenosi Index. Saobraćaj kroz Ormuski moreuz je i dalje smanjen zbog sukoba u regionu, ali je posljednjih dana doživio blagi oporavak. Najmanje 16 brodova je prošlo kroz moreuz u kratkom vremenskom periodu.
