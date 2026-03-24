Iranske rakete mogu da stignu do evropskih gradova za samo 20 minuta: U slučaju napada aktivira se tajni plan

Iranove rakete dometa 4.000 km mogu da stignu do evropskih gradova za samo 20 minuta.

Nakon pokušaja napada na britansku vojnu bazu Dijego Garsija, postalo je jasno da Iran ima rakete mnogo većeg dometa nego što je iko mislio. Na mapi koju je objavila izraelska vojska vidi se da balističke rakete dometa 4.000 kilometara lako mogu da stignu do brojnih evropskih gradova zbog čega sada vlada uzbuna u zemljama EU koje strahuju od napada.

Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Iran posjeduje rakete koje bi mogle da dosegnu London, Pariz ili Berlin, nastojeći da uključe međunarodne saveznike u rat.

Ovo upozorenje skrenulo je pažnju na britansku protivraketnu odbranu, za koju stručnjaci upozoravaju da možda nije dovoljno opremljena za presretanje takvih raketa, kao i na kratko vreme reakcije sistema ranog upozoravanja.

Ukoliko bi iranska raketa bila usmjerena ka Velikoj Britaniji, najprije bi je detektovali obavještajni sateliti. Potom bi visoki britanski bezbjednosni zvaničnici hitno otišli u Pindar, bunker koji se nalazi pet spratova ispod Ministarstva odbrane.

Najbrža raketa može da stigne do Londona za 20 minuta

Najbrža poznata iranska bojeva glava, Horamšahr-4, može da dostigne brzinu do 10 maha, što joj omogućava da pređe približno 4.470 kilometara između Teherana i Londona za oko 20 minuta.

Ova raketa je, prema navodima, korišćena tokom pokušaja napada na britansko-američku bazu Dijego Garsija na ostrvima Čagos, čime je pokazano da Iran može da lansira rakete dometa većeg od 4.000 kilometara.

IDF je saopštio da je ovo prvi put da je Iran upotrebio raketu dugog dometa od početka sukoba. Ipak, stručnjaci smatraju da su šanse da takva raketa zaista pogodi Veliku Britaniju ili neku drugu evropsku metu veoma male.

Analitičari ističu da bi raketa morala biti lagana i izuzetno brza da bi dostigla cilj, što znači da bi nosivost bila ograničena. U najgorem slučaju, prema riječima dr Sidarta Kaušala iz Kraljevskog instituta ujedinjenih službi, bojeva glava bi mogla da nosi između 450 i 550 kilograma eksploziva.

Takav teret bi mogao da uništi jednu zgradu, ali samo ako raketa uopšte stigne do Velike Britanije, što bi zahtijevalo prelet preko zapadne Evrope i prolazak kroz više slojeva protivvazdušne odbrane savezničkih zemalja.

"Imamo neophodne vojne kapacitete da odbranimo zemlju"

Pored sopstvenih razarača tipa 45, Velika Britanija je zaštićena i NATO sistemom balističke raketne odbrane (BMD), koji je osmišljen za presretanje balističkih raketa.

Britanska vlada osporava da je Iran uopšte sposoban da napadne Veliku Britaniju. Ministar za zajednice Stiv Rid izjavio je za BBC One:

"Ne postoji konkretna procjena da Iran cilja Veliku Britaniju, niti da ima namjeru da to učini. Nisam upoznat ni sa kakvom procjenom da Iran uopšte pokušava da cilja Evropu, a kamoli da bi u tome mogao da uspe. Ali čak i da pokušaju, mi imamo neophodne vojne kapacitete da odbranimo ovu zemlju", naveo je.

