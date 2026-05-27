Ovako izgleda leteći taksi koji dolazi u Srbiju: Vučić razgovarao sa kompanijom Aridž

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnoj posjeti Kini, rekao je danas da je razgovarao sa predstavnicima kompanije Aridž o proizvodnji letećih taksija i najavio da će svi koji dođu na Ekspo moći da vide leteće taksije.

"Juče smo pregovarali sa najvećom azijskom kompanijom. Vi znate da smo već uzeli američki Aridž. Juče smo razgovarali, slično ime iako kinesko, Aridž. Uskoro stižu u Srbiju", rekao je Vučić novinarima u Đasingu poslije potpisivanja novih investicionih sporazuma sa kineksim kompanijama i otvaranja Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centar, koji se nalazi u sklopu Mint kompanije.

On je napomenuo da za leteće taksije postoji problem sa sertifikatima.

"Možemo mi da im izdamo sertifikate za demo letove, ali moramo sa Evropom da razgovaramo oko stvarnih dozvola za letove. Zašto? Imate dalekovode, imate helikopterske visine, avionske visine, i nigdje ne smijete da ugrozite saobraćaj. Prilično je komplikovano, ali građani Beograda i Srbije će moći da vide, cijeli svijet koji dođe na Ekspo", rekao je Vučić napominjući da će i građani moći da vide leteće taksije koje je on u Kini imao priliku da vidi.

Dodao je da će na izložbi Ekspo, naročito na srpskom paviljonu, biti zastupljeni roboti koji će da dočekuju goste i na više jezika im saopšte šta je moguće vidjeti na tom paviljonu.

"Na Ekspu ćemo da imamo robote svuda. Mi ćemo večeras pokušati da vam to predstavimo kako će da izgleda. To će biti svjetsko čudo, to nigde niste vidjeli kako će da izgleda u Beogradu. Roboti će da služe, srpski paviljon, dočekaće ga robot koji će da govori na više jezika", objasnio je on.

On je naveo da će roboti biti ponuđeni i drugim državama i istakao da vjeruje da će oni biti zastupljeni u bar još 50 paviljona.