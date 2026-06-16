Izrael poništava 30 godina star sporazum sa Palestinom: Kontroverzna odluka mijenja stanje u Hebronu

Ministar finansija Izraela, Becalel Smotrič, poništava sporazum iz 1997. godine, što dodatno pogoršava tenzije na Zapadnoj obali i izaziva međunarodne osude.

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Izraelski krajnje desničarski ministar finansija Becalel Smotrič odbacio je tri decenije star sporazum sa Palestinskom upravom, izjavivši da je "poništio Hebronski sporazum".

Smotrič je napisao da brojna ovlašćenja u podijeljenom gradu Hebronu na Zapadnoj obali i njegovim svetim mjestima - uključujući Grobnicu patrijaraha ili Avramovo svetilište - više neće biti pod palestinskom opštinskom upravom Hebrona, "već će se u potpunosti vratiti pod odgovornost Države Izrael".

Sukobi na Zapadnoj obali

On je taj potez nazvao "istorijskom korekcijom" i rekao da nastavlja "revoluciju" legalizacije izraelskih naselja i "produbljivanja izraelskog suvereniteta" na Zapadnoj obali.

Palestinski predsjednik Mahmud Abas upozorio je na ozbiljnost tog poteza, javlja palestinska novinska agencija WAFA. Abas je pozvao međunarodnu zajednicu da odmah interveniše i izvrši pritisak na izraelske vlasti da ponište veoma opasnu odluku, rekavši da taj potez potkopava napore da se postigne mirno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba kroz rješenje o dvije države.

Izraelska organizacija "Mir sada" takođe je kritikovala odluku kao "opasan i neodgovoran korak neuspjelog političara". Vlada je "zakazala na svim frontovima" u regionalnom ratu, a sada "palikuća Smotrič" pokušava da zapali okupiranu Zapadnu obalu, navodi se u saopštenju, javlja Index.

Sporazum iz 1997. godine

Sporazum o Hebronu postignut je 1997. godine za vrijeme prethodne vlade koju je predvodio Benjamin Netanjahu, koji je u to vrijeme bio i premijer. Predviđao je podjelu grada, pri čemu bi Izrael zadržao kontrolu nad jednom petinom kako bi zaštitio nekoliko stotina uglavnom radikalnih jevrejskih doseljenika. Procjenjuje se da u gradu živi 200.000 Palestinaca.

Prema riječima vladinih zvaničnika, ovaj potez takođe znači da opštinske vlasti Hebrona više neće pružati određene opštinske usluge jevrejskom naselju, uključujući sakupljanje smeća i izdavanje građevinskih dozvola. Izraelske vlasti i vojska će umjesto toga preuzeti punu odgovornost tamo.

Izrael je preuzeo kontrolu nad Zapadnom obalom i Istočnim Jerusalimom, između ostalih teritorija, u Šestodnevnom ratu 1967. godine. Danas tamo živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među 3 miliona Palestinaca, dok Palestinci smatraju ta područja dijelom svoje buduće države sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.

(Mondo.rs)