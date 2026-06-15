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Da li će Izrael ugroziti mir na Bliskom istoku? "Ovaj dokument nas ne obavezuje, mi smo suverena zemlja"

Da li će Izrael ugroziti mir na Bliskom istoku? "Ovaj dokument nas ne obavezuje, mi smo suverena zemlja"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben Gvir izjavio je da sporazum SAD i Irana ne obavezuje Izrael, naglašavajući njegovu suverenost.

itamar ben gvir Izvor: CHAIM GOLDBERG / UPI / Profimedia

Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben Gvir izjavio je danas da sporazum američkog predsjednika Donalda Trampa sa Iranom ne obavezuje Izrael zbog toga što, kako je naveo, nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama.

"Mi smo nezavisna i suverena zemlja", naveo je Ben Gvir, prenio je Tajms of Izrael.

On je istakao da Izrael nije potpisnik sporazuma SAD i Irana, kao i da taj dokument ne štiti izraelsku bezbjednost, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Ne smijemo da se povučemo ni sa jedne teritorije (u Libanu) koju su naši borci osvojili", poručio je Ben Gvir.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif saopštio je sinoć da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum i da su obje strane proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban.

On je rekao da će sporazum biti potpisan 19. juna u Ženevi, a mediji navode da će nakon tog biti objavljen tekst sporazuma.

(Telegraf/MONDO)

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