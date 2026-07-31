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Dva snažna zemljotresa pogodila Peru: Potres se intenzivno osjetio, tresle se zgrade

Dva snažna zemljotresa pogodila Peru: Potres se intenzivno osjetio, tresle se zgrade

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Dva zemljotresa jačine 5,6 stepeni pogodila su Peru. Epicentar je bio na dubini od 154 kilometra.

Dva snažna zemljotresa pogodila Peru Izvor: @LastQuake/X

Dva zemljotresa, oba jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali, pogodila su danas Peru, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotresi su pogodili centralni dio zemlje, a epicentar je bio na dubini od 154 kilometara, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio intenzivno i tresle su se zgrade.

Prije 11 dana ljudi poginulu u zeljotresima u Peruu

Podsjetimo, najmanje pet osoba je poginulo, a 21 je povrijeđena u dva zemljotresa koja su pogodila planinsko područje Perua 20. jula.

Prema podacima Nacionalnog seizmološkog centra Perua, zemljotresi magnitude 5,1 i 3,7 pogodili su u tada provinciju Čupaka, u regionu Hunin, oko 300 kilometara istočno od Lime, prenio je Rojters.

Broj žrtava zemljotresa jačine 7,1 stepen koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu dostigao je 28, saopštili su ranije iz japanske vlade.

Od srijede uveče, hiljade domaćinstava je bilo bez struje ili vode, što je izazvalo zabrinutost za dobrobit evakuisanih.

Više od 10.000 ljudi je boravilo u evakuacionim centrima od ovog jutra, saopštila je vlada prefekture Kumamoto. Prefekturu Kumamoto pogodio je razorni zemljotres i 2016. godine, kada je poginulo najmanje 50 ljudi.

Japan se nalazi na jednom od seizmički najaktivnijih područja svijeta i često je pogođen snažnim zemljotresima.

(Blic/MONDO)

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