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Tragedija u centralnom Peruu: U zemljotresu stradalo pet osoba, srušeni brojni objekti

Tragedija u centralnom Peruu: U zemljotresu stradalo pet osoba, srušeni brojni objekti

Autor Dušan Volaš
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Najmanje pet osoba je poginulo, a velika materijalna šteta je pričinjena u snažnom zemljotresu koji je pogodio centralni dio Perua, pri čemu se urušio veći broj stambenih i drugih objekata.

Snažan zemljotres pogodio Peru Izvor: X/Screenshot

Prema podacima Peruanskog geofizičkog instituta, magnituda zemljotresa iznosila je 5,1 stepen, dok je Američki geološki zavod (USGS) procijenio njegovu jačinu na 5,5 stepeni.

Epicentar je zabilježen u blizini grada Čupaka, u regiji Hunin, na dubini od oko 22 kilometra. Podrhtavanje tla snažno se osjetilo širom zemlje, uključujući i glavni grad Limu, koji je od epicentra udaljen oko 300 kilometara.

Lokalni mediji prenose da su u pogođenom području srušene desetine zgrada, te da su brojni stanovnici zatražili intervenciju i pomoć hitnih službi. Spasilačke ekipe su i dalje na terenu gdje raščišćavaju ruševine, dok nadležne vlasti procjenjuju tačne razmjere nastale štete.

Peru se nalazi na spoju tektonskih ploča Naska i Južnoameričke ploče i pripada Pacifičkom vatrenom prstenu, jednom od seizmički najaktivnijih područja na svijetu. Zbog svog specifičnog geografskog položaja, ova južnoamerička država često je pogođena zemljotresima različitog intenziteta.

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Peru zemljotres

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