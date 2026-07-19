Ljetni špic na hrvatskim putevima: Na Bajakovu se čeka u redu dugačkom 10 kilometara

Na graničnom prelazu Bajakovo između Hrvatske i Srbije kolona putničkih i teretnih automobila duga je oko 10 kilometara, saopšteno je iz Hrvatskog auto-kluba.

Izvor: GP Maljevac

Saobraćaj je pojačan na svim važnijim putevima u Hrvatskoj prema moru, u priobalju, te na većini graničnih prelaza, a zastoji i kolone mogući su kod naplatnih rampi na auto-putevima, odmaralištima i kod tunela.

Zbog pojačanog saobraćaja na naplatnoj rampi Trakošćan u pravcu Zagreba kolona je duga oko pet kilometara i proteže se u Sloveniju.

Na prilazu naplatnoj rampi Lučko, u pravcu Karlovca, kolona vozila je oko dva kilometra.