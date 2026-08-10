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Francuska policija privela 420 ljudi zbog sumnje da su izazvali šumske požare

Francuska policija privela 420 ljudi zbog sumnje da su izazvali šumske požare

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su izazvali šumske požare. Izgorjelo je gotovo 120.000 hektara, a evakuisano više od 224.000 ljudi.

Francuska u plamenu: Privedeno 420 ljudi zbog šumskih požara Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia

Francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili usljed teškog nemara izazvali šumske požare, u kojima je širom zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zvaničnici su naveli da je ljudski faktor uzrok devet od deset šumskih požara u Francuskoj. Među slučajevima su sumnje na podmetanje požara, kao i požari izazvani bačenim opušcima, roštiljima, logorskim vatrama i drugim neodgovornim ponašanjem, prenosi "Raša tudej".

Francusku su ovog ljeta pogodili uzastopni toplotni talasi, dok su izuzetno visoke temperature zahvatile veliki dio Evrope.

Predsjednik Emanuel Makron opisao je krizu sa šumskim požarima kao potencijalno najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata.

Dugotrajna vrućina isušila je vegetaciju, omogućavajući da se i mali izvori vatre pretvore u požare koji se brzo šire. Na vrhuncu krize evakuisano je više od 224.000 ljudi.

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Francuska Požari

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