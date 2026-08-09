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Oglasio se UKC RS: Povrijeđeni suvozač iz nesreće u Potkozarju stabilnog zdravstvenog stanja

Oglasio se UKC RS: Povrijeđeni suvozač iz nesreće u Potkozarju stabilnog zdravstvenog stanja

Autor Dušan Volaš
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Dvadesetogodišnji suvozač koji je povrijeđen noćas u saobraćajnoj nesreći u Potkozarju stabilnog je zdravstvenog stanja, potvrđeno je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Pacijent je trenutno stabilnog zdravstvenog stanja, svjestan, orijentisan i stabilnih vitalnih parametara", rečeno je Srni u UKC-u.

Dvadesettrogodišnji vozač iz Banjaluke N.Š. poginuo je noćas prilikom slijetanja "suzukija" kojim je upravljao sa kolovoza u Potkozarju, dok je dvadesetogodišnji suvozač povrijeđen.

Povrijeđeni suvozač iz Banjaluke čiji su inicijali M.N. zbrinut je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

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Tagovi

potkozarje saobraćajna nesreća

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