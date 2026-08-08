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Više od 20,6 miliona KM za stranu vodu: Ekonomski apsurd u zemlji bogatoj vodnim resursima

Više od 20,6 miliona KM za stranu vodu: Ekonomski apsurd u zemlji bogatoj vodnim resursima

Autor Dušan Volaš
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Iako je po izvorima pitke vode prva u regiji i vrhu u Evropi, BiH bilježi nevjerovatan ekonomski paradoks. Za samo šest mjeseci na uvoz flaširane vode potrošeno je više od 20,6 miliona KM, dok bogati domaći potencijali i dalje ostaju neiskorišteni.

BiH leži na izvorima, a milione troši na uvoz: Voda se najviše kupuje iz Srbije, Hrvatske i Slovenij Izvor: Shutterstock

Prema zvaničnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, ogromne količine vode i dalje pristižu iz susjednih zemalja, uzimajući milionski dio domaćeg tržišta. U prvoj polovini godine, na uvoz je potrošeno tačno 20,64 miliona KM.

Od te cifre, ubjedljivo najviše vode uvezeno je iz Srbije, u vrijednosti od 10,08 miliona KM. Na drugom mjestu je Hrvatska iz koje je stigla voda vrijedna 6,52 miliona KM, dok je iz Slovenije uvezeno flaširane vode u iznosu od 3,72 miliona KM.

Ovi podaci su još više frapantni kada se uzme u obzir prirodno bogatstvo zemlje. Prema nekim istraživanjima, Bosna i Hercegovina raspolaže sa čak 9.460 kubnih metara pitke vode po glavi stanovnika, što je svrstava na neprikosnoveno prvo mjesto u regionu, te na visoko sedmo mjesto u Evropi kada je riječ o izvorima pijaće vode.

Stručnjaci i domaći analitičari upozoravaju da ovaj ogroman prirodni potencijal ostaje nedovoljno iskorišten. Glavni razlozi za ovakvo stanje su hronični nedostatak investicija u domaće pogone, slaba sistemska podrška domaćim proizvođačima, ali i izuzetno snažan marketinški uticaj i prisutnost uvoznih brendova na policama trgovina.

Čuveni starogrčki filozof Platon je tečnost od životnog značaja davno opisao kroz izreku: "Ono što je rijetko, skupo je. Voda kao najvažnija stvar na svijetu, naprotiv, nema cijenu". Ipak, na tržištu BiH ona očigledno ima visoku uvoznu cijenu. Da li će Bosna i Hercegovina u budućnosti usmjeriti strategiju ka tome da konačno iskoristi i kapitalizuje svoju veliku prirodnu prednost, ostaje da se vidi.

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Tagovi

voda uvoz izvoz tržište

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