Pad cijena čokolade na tržištu: Evo koliko sada košta omiljena poslastica

Nakon višemjesečnog rasta, cijene čokolade konačno bilježe pad, pružajući potrošačima predah, dok tržište i dalje ostaje pod uticajem nestabilnih globalnih faktora.

Čokolada je posljednjih mjeseci donekle pojeftinila zbog nižih cijena kakaa - naročito kod privatnih marki diskontnih lanaca i supermarketa.

Sada i poznati proizvođači prate trend. Švajcarski čokoladni koncern Lint i Špringli smanjuje cijene pojedinih proizvoda. Preporučena maloprodajna cijena za čokoladu od 100 grama iz linije proizvoda Klasiks smanjena je sa 2,69 na 2,19 evra. Tu spadaju mlečna i čokolade sa lješnikom.

Kako je izjavila portparolka kompanije, razmatraju se i dodatna prilagođavanja cijena. Zbog dugoročne strategije nabavke, niže cijene kakaa nemaju trenutni efekat na kompaniju. Lint i Špringli je prošle godine zabilježio pad prodaje od 6,6 odsto.

I proizvodi njemačkog proizvođača slatkiša Balsen, poput čokoladnih keksa, nedavno su pojeftinili. Portparolka kompanije izjavila je da žele smanjenje cijena kakaa da prenesu na potrošače. Međutim, konačne prodajne cijene određuju trgovci.

Iz kompanije Mondelez, nisu odgovorili na pitanje da li će njihova čokolada poskupiti ili pojeftiniti. Krajem januara, trgovci su već prvi put posle dužeg vremena snizili cijene mnogih proizvoda privatnih marki, a ove nedjelje to su učinili ponovo. za tablu od 100 grama sada se kreću, zavisno od vrste, između 79 centi i 1,19 evra. Razlog za to je bolja žetva kakaa, zbog čega su cijene sirovog kakaa na berzama značajno pale.U posljednjih nekoliko godina cijena čokolade je značajno porasla.

Na to su uticale i trahovito loše žetve u zapadnoj Africi zbog biljnih bolesti i ekstremnih vremenskih prilika. Zbog viših cijena, potrošači sada kupuju manje čokolade. Prema anketi koju je Jugav sproveo u februaru,svaki drugi ispitanik, 52 odsto, kupuje značajno ili nešto manje čokolade nego prije dvije godine. Otprilike isto kupuje 39 odsto, dok pet odsto uzima više.

Tokom uskršnje sezone čokoladne zeke su često bile na akciji i znatno ispod uobičajene cijene. Uprkos padu cijena sirovina, najpoznatiji brendirani proizvodi ponovo su poskupeli. Uskršnje zeke ovih proizvođača bile su do 29 odsto skuplje nego 2025.