Slatkiš bez griže savjesti: Niški srednjoškolci kreirali čokoladu koja spaja zdravu ishranu i istoriju

Učenici niške Ugostiteljsko-turističke škole kreirali su zdrav i nesvakidašnji slatkiš, istovremeno i suvenir koji doprinosi promociji kulturno-istorijskog nasleđa Niša, a radi se o čokoladi sa spanaćem i reljefom niške tvrđave.

Ovim proizvodom osvojili su publiku na takmičenju učeničkih kompanija.

Zamisao budućih niških kulinara koju realizuju u školskoj poslastičarskoj radionici je čokolada koju bez griže savjesti mogu da konzumiraju i oni koji se zdravo hrane i oni koji su osjetljivi na gluten i laktozu.

"Na ideju smo došli tako što smo htjeli da spojimo ljubav prema kuvanju, zdravoj ishrani, turizmu i istoriji Niša. Od sastojaka ide sjeme bundeve, spanać koji je jedna od glavnih namirnica, brašno bez glutena, kafa od žira, tahini odnosno pasta od susama, sojino mlijeko i med kao jedini prirodni zaslađivač", kaže Ilija Nikolić, učenik UTŠ Niš.

"U poslastičarstvu se najčešće koriste vještačke boje, ali smo hteli da to izbjegnemo i dodali smo spanać koji sem što daje lijepu zelenu boju čokoladi, dao je i ozbiljan ukus. Što se ove kombinacije tiče, i mi smo bili skeptični, ali kada su deca probala i najbitnije kad je publika na takmičenju probala, ocenili su nas najboljim ocenama", navodi Stefan Veljković, nastavnik poslastičarstva.

Čokoladu su nazvali "Fortiza", na njoj su istakli reljef niške tvrđave, jednog od simbola carskog grada i postarali se da kupci njihove čokolade saznaju više o značaju tog kulturno, istorijskog spomenika i istoriji Niša.

"Na pakovanju čokolade se nalazi QR kod na kome kupci mogu da se informišu više o najvećem potencijalu našeg grada, a to je niška tvrđava. Htjeli smo da spojimo ugostiteljstvo i turizam, jer je ovo Ugostiteljsko-turistička škola, da se spoje svi naši profili", navodi učenica Lena Krajovski.

Svoj inovativni proizvod predstavili su na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija gdje su privukli veliku pažnju i pobijedili na marketinškom izazovu.

"Na takmičenju smo osvojili glasove publike na marketinškom izazovu. U izradi ambalaže pomogao nam je Tehnološki fakultet u Leskovcu, i u računanju nutritivnih vrijednosti za sam proizvod", kaže još jedna učenica Mila Zlatanović.

"Sve je bila ideja učenika, počev od samog proizvoda, sastojaka, izgleda i te njihove želje da spoje ugostiteljstvo i turizam", rekla je Maja Popović, nastavnica preduzetništva.

Uz Lenu, Iliju i Milu, učeničku kompaniju "Niš end fjužn", u kojoj su pokazali da se među njima kriju ne samo uspješni poslastičari već i uspješni preduzetnici, čine i Mihajlo Kostić, Dunja Stojanović i Nikolija Ždraljević.

Oni se nadaju da će se sa svojom čokoladom sa spanaćem naći i u finalnom takmičenju učeničkih kompanija.

(Mondo/RTS)