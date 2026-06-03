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Posadite ih što prije: Komarci bježe na kilometar od ovih biljaka

Posadite ih što prije: Komarci bježe na kilometar od ovih biljaka

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Matičnjak i kadifica nisu samo ukrasne biljke – u saksijama stvaraju mirisnu barijeru koja odbija muve, komarce i druge štetočine. Evo koje još cvjetnice tako djeluju!

Biljke protiv komaraca Izvor: Shutterstock
  • Komarci se drže podalje od lavande, jer njen miris i ulje zbunjuju insekte i sprečavaju ih da se približe.
  • Nana i matičnjak imaju snažan mentolni i citrusni miris koji komarci ne podnose, pa su idealni za saksije na terasi.
  • Kadifice i dragoljub svojim mirisom i prirodnim sastojcima stvaraju „nevidljivu barijeru“ protiv komaraca i drugih štetočina.

Ako želite da napravite baštu u saksijama koja je i lijepa i praktična, kombinujte ove biljke – dobićete mirisnu oazu bez dosadnih insekata.

Dragoljub

Ove živopisne cvjetnice nisu samo ukras – njihov papreni miris zbunjuje i odbija muve i druge štetočine. Najljepše izgledaju kada se sade u saksije ili viseće korpe, jer se cvjetovi prelivaju preko ivica i stvaraju efekat cvjetnog vodopada.

dragoljub
Izvor: Shutterstock

Lavanda

Lavanda je klasik za bašte i terase – privlači pčele i leptire, ali istovremeno odbija muve i komarce. Njeno eterično ulje sadrži prirodni repelent koji insektima „zbunjuje“ mirisne signale. Osim toga, lavanda je otporna na sušu i laka za održavanje.

lavanda i kamenčići
Izvor: Shutterstock

Nana

Osim što je savršena za čajeve i koktele, nana ima snažan mentol miris koji tjera muve, komarce i mrave. Najbolje je saditi je u saksijama jer u zemlji može da se previše raširi i postane invazivna.

Izvor: Shutterstock

Kadifica

Kadifice su šarene, mirisne i vrlo jednostavne za gajenje. Njihov miris zbunjuje muve, a prirodni sastojak piretrum djeluje protiv komaraca. Ako ih posadite na ivice saksija, stvaraju „nevidljivu barijeru“ protiv insekata.

Izvor: Shutterstock

Izvor: Shutterstock

Matičnjak

Poznat i kao lemon balm, matičnjak ima jak citrusni miris koji komarci izbjegavaju. Lako se gaji u polusjenci, ali ga je najbolje držati u saksijama jer, poput nane, može da se previše raširi ako se sadi direktno u zemlji.

(Lepa i srećna/Mondo)

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komarci biljke

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