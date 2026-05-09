Prirodna zaštita od komaraca: Jednostavan kuhinjski recept djeluje na daljinu

Pripremite se za borbu protiv komaraca i isprobajte prirodna sredstva protiv ovih insekata.

Domaća zamka od flaše, šećera i kvasca je jeftina, jednostavna i bezbjedna pomoć u borbi protiv komaraca.

Najbolje rezultate daje kada se koristi zajedno sa mrežicama na prozorima, laganom odjećom dugih rukava, redovnim uklanjanjem stajaće vode i održavanjem dvorišta.

Ujedi komaraca izazivaju svrab, crvenilo i sitne upale kože. Medicinski gledano, reakcija nastaje jer pljuvačka komarca sadrži proteine koji sprečavaju zgrušavanje krvi, a naš imuni sistem odmah reaguje.

Upravo zato mnogi traže prirodna rješenja, bez hemikalija i sprejeva, koja mogu da smanje broj ovih neprijatnih insekata.

Jedan od najpopularnijih trikova posljednjih godina jeste domaća zamka od plastične flaše, šećera i kvasca.

Princip je jednostavan: šećer i kvasac pokreću fermentaciju, tokom koje se oslobađa ugljen-dioksid. A upravo taj gas komarci koriste da pronađu ljude – oni „prate“ naše disanje.

Kako se pravi zamka

Za pravljenje zamke potrebno je:

Plastična flaša od 1,5–2 litra

200 ml mlake vode

2–3 kašike šećera

1 kašičica suvog kvasca

Gornji dio flaše odsecite i okrenite kao lijevak prema unutra – tako komarci lako ulaze, ali teško izlaze. Flašu možete obložiti papirom ili tkaninom da unutrašnjost bude tamnija i da fermentacija duže traje.

Gdje postaviti zamku

Najčešća greška je postavljanje zamke pored stola, kreveta ili mjesta gdje sjedite. Pošto ugljen-dioksid privlači komarce, zamka može da ih dovede bliže vama.

Fermentacija traje nekoliko dana, ali tokom velikih vrućina smjesa brže kvari. Promijenite sadržaj kada mjehurići nestanu i miris postane neprijatan, ili kada primijetite da zamka više ne privlači insekte.

Najbolje je da je postavite:

2–4 metra od mjesta boravka

uz žbunje ili sjenovite uglove

blizu mjesta gdje primjećujete više komaraca

pored prozora, ali ne tik uz krevet ili kauč

Ako u kući imate djecu ili kućne ljubimce, flašu držite na mjestu gdje ne može lako da se obori.

Ova zamka nije čarobno rješenje za cijelo dvorište. Ako u blizini stoje burad sa vodom, oluci su zapušeni, a svuda su barice, komarci će se i dalje razmnožavati. Zato je uklanjanje stajaće vode prvi i najvažniji korak u borbi protiv njih.