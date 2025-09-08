logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ova evropska zemlja uopšte nema komarce, evo zašto

Ova evropska zemlja uopšte nema komarce, evo zašto

0

Na Islandu nema komaraca, a evo zašto je to tako.

Na Islandu nema komaraca Izvor: snapshot-photography/T.Seeliger / imago stock&people / Profimedia

Zbog specifične klime i ekstremnih vremenskih uslova, ovo vulkansko ostrvo još uvijek odolijeva krvopijama koje su prisutne gotovo svuda u svijetu. Ipak, naučnici upozoravaju da bi zbog globalnog zagrijavanja ova jedinstvena situacija mogla da se promijeni.

Island je poznat po svojoj neobičnoj i surovoj klimi, a među mnogim zanimljivostima koje ga izdvajaju jeste i činjenica da na ovom ostrvu - nema komaraca.

Iako se komarci mogu naći u gotovo svim dijelovima svijeta, Island je jedna od rijetkih zona gdje ih nema, i to već vijekovima.

Međutim, naučnici upozoravaju da bi klimatske promjene mogle to uskoro da promijene.

Zemlja vatre, leda i bez ujeda

Island se nalazi na seizmički aktivnom području i poznat je po svom vulkanskom porijeklu. Klima je hladna, vjetrovita i nestabilna, pa se vjeruje da upravo to čini ovaj teren nepovoljnim za život komaraca.

Za razliku od drugih zemalja sjeverne Evrope poput Norveške, Škotske ili Grenlanda, gdje komarci uspješno opstaju, Island je i dalje bez ovih napasnika.

Iako ima močvare i bare, idealna mjesta za polaganje jaja, nagle promjene temperature i česta smrzavanja vode onemogućavaju razvoj larvi.

Zašto su komarci zaobilazili Island?

Postoji nekoliko teorija.

Jedna od najčešćih jeste da su okeani i udaljenost od kopna prirodna barijera koja je spriječila komarce da stignu na ostrvo. Čak i kada neki insekti dospije avionima do Islanda, nedostatak stabilnih uslova za razmnožavanje ne dozvoljava im da opstanu.

Naučnici ipak kažu da samo izolovanost nije dovoljna kao objašnjenje, jer Island ima vodene površine pogodne za razvoj larvi, ali klimatski uslovi ih sprečavaju da završe svoj životni ciklus.

Voda mora ostati nezaleđena dovoljno dugo da bi larve preživjele, što se na Islandu rijetko dešava.

Klimatske promjene mogu sve da promijene

U drugim hladnim krajevima, poput kanadskog Arktika, neke vrste komaraca preživljavaju tako što polažu jaja koja mogu "hibernirati" tokom zime. U centralnoj Evropi komarci opstaju u obliku jaja, larvi ili čak odraslih jedinki koje se kriju na toplim mjestima.

Zbog toga se postavlja pitanje - da li će Island zauvijek ostati bez komaraca?

Ukoliko se klimatske promjene nastave i prouzrokuju toplija proljeća i jeseni, uz duže periode bez smrzavanja voda, moguće je da će komarci konačno uspjeti da se nastane i na ovom do sada netaknutom ostrvu.

(EUpravo zato/rts.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Island komarci klimatske promjene

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA