Ova evropska zemlja uopšte nema komarce, evo zašto

Na Islandu nema komaraca, a evo zašto je to tako.

Izvor: snapshot-photography/T.Seeliger / imago stock&people / Profimedia

Zbog specifične klime i ekstremnih vremenskih uslova, ovo vulkansko ostrvo još uvijek odolijeva krvopijama koje su prisutne gotovo svuda u svijetu. Ipak, naučnici upozoravaju da bi zbog globalnog zagrijavanja ova jedinstvena situacija mogla da se promijeni.

Island je poznat po svojoj neobičnoj i surovoj klimi, a među mnogim zanimljivostima koje ga izdvajaju jeste i činjenica da na ovom ostrvu - nema komaraca.

Iako se komarci mogu naći u gotovo svim dijelovima svijeta, Island je jedna od rijetkih zona gdje ih nema, i to već vijekovima.

Međutim, naučnici upozoravaju da bi klimatske promjene mogle to uskoro da promijene.

Zemlja vatre, leda i bez ujeda

Island se nalazi na seizmički aktivnom području i poznat je po svom vulkanskom porijeklu. Klima je hladna, vjetrovita i nestabilna, pa se vjeruje da upravo to čini ovaj teren nepovoljnim za život komaraca.

Za razliku od drugih zemalja sjeverne Evrope poput Norveške, Škotske ili Grenlanda, gdje komarci uspješno opstaju, Island je i dalje bez ovih napasnika.

Iako ima močvare i bare, idealna mjesta za polaganje jaja, nagle promjene temperature i česta smrzavanja vode onemogućavaju razvoj larvi.

Zašto su komarci zaobilazili Island?

Postoji nekoliko teorija.

Jedna od najčešćih jeste da su okeani i udaljenost od kopna prirodna barijera koja je spriječila komarce da stignu na ostrvo. Čak i kada neki insekti dospije avionima do Islanda, nedostatak stabilnih uslova za razmnožavanje ne dozvoljava im da opstanu.

Naučnici ipak kažu da samo izolovanost nije dovoljna kao objašnjenje, jer Island ima vodene površine pogodne za razvoj larvi, ali klimatski uslovi ih sprečavaju da završe svoj životni ciklus.

Voda mora ostati nezaleđena dovoljno dugo da bi larve preživjele, što se na Islandu rijetko dešava.

Klimatske promjene mogu sve da promijene

U drugim hladnim krajevima, poput kanadskog Arktika, neke vrste komaraca preživljavaju tako što polažu jaja koja mogu "hibernirati" tokom zime. U centralnoj Evropi komarci opstaju u obliku jaja, larvi ili čak odraslih jedinki koje se kriju na toplim mjestima.

Zbog toga se postavlja pitanje - da li će Island zauvijek ostati bez komaraca?

Ukoliko se klimatske promjene nastave i prouzrokuju toplija proljeća i jeseni, uz duže periode bez smrzavanja voda, moguće je da će komarci konačno uspjeti da se nastane i na ovom do sada netaknutom ostrvu.

(EUpravo zato/rts.rs)