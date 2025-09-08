Večeras i sutra zaprašivanje komaraca u Banjaluci: Pogledajte detaljan raspored po naseljima

Zaprašivanje komaraca u Banjaluci biće obavljeno večeras i sutra naveče na lokacijama na kojima je uočena njihova povećana brojnost, prvenstveno po prijavama građana, saopšteno je iz preduzeća "Eko-bel".

Izvor: Grad Banja Luka

Operativni timovi ovog preduzeća će večeras od 20.00 do 22.00 časa izvršiti zaprašivanje u naseljima Kuljani, Derviši, Lazarevo jedan i dva, Kumsale, Motike, Debeljaci i Ada, te na prostoru kasarne "Kozara" i u Ložioničkoj ulici.

Akcija suzbijanja odraslih jedinki komaraca sutra će biti obavljena u naseljima Pobrđe, u dijelu Lauša, Česmi, Drakuliću, Petrićevcu, Paprikovcu - dio oko Univerzitetskog kliničkog centra, te u Ulici Ivana Kukuljevića i potoku Podstranac.

Iz preduzeća "Eko-bel" napominju da pčelari treba da preduzmu potrebne mjere za zaštitu pčela.

U slučaju loših vremenskih prilika, građani će blagovremeno biti obaviješteni o novom terminu zaprašivanja.