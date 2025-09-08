logo
Danas javna prezentacija Urbanističkog plana Banjaluke: Umjesto "Akvane" - zgrade

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Banjalučani danas imaju priliku da se upoznaju sa Nacrtom novog Urbanističkog plana grada. Javna prezentacija biće održana u Domu omladine, a pažnju javnosti već sada privlače pojedine odredbe koje bi mogle potpuno izmijeniti lice grada.

Javna prezentacija urbanističkog plana banjaluke Izvor: Dušan Volaš

Posebnu zabrinutost izazvala je najava da će dio prostora u sklopu "Akvane", jedine sportsko-rekreativne oaze u centru Banjaluke, biti prenamijenjen za stambene i poslovne objekte. Prema nacrtu, uz Aleju Svetog Save planirana je stambeno-poslovna zona, dok je prostor prema groblju "Sveti Pantelija" predviđen za poslovne sadržaje.

"Imajući u vidu da je riječ o javnom vlasništvu, ovakva ideja je potpuno neprihvatljiva. Od izuzetnog je značaja da se sačuva navedeni prostor od svake daljnje izgradnje ili prenamjene, jer on predstavlja rijetku sportsku i zelenu oazu u samom centru Banjaluke. Zajedno sa dvoranom Borik i obližnjim terenima na otvorenom, ova lokacija čini skladnu cjelinu koju bi trebalo očuvati i razviti u moderan centar sporta i rekreacije, a ne prepuštati betonu", poručuju iz Centra za životnu sredinu, dodajući da očekuju detaljno obrazloženje i argumente za ove izmjene.

Javna prezentacija Urbanističkog plana počinje od 18 časova u Domu omladine.

Podsjećamo, posljednji Urbanistički plan Banjaluke donesen je davne 1975. godine, dok je inicijativa za novi pokrenuta prije čak 13 godina. U tom periodu, grad je "krpljen" regulacionim planovima.

Zbog toga su građani tražili da se zabrani svako novo prekrajanje dok se ne donese Urbanistički plan, ali njihova inicijativa nije naišla na podršku odbornika u Skupštini grada.

Istovremeno, odbornici su jednoglasno usvojili da se ponovo utvrđuje Nacrt Urbanističkog plana grada Banjaluka.

(MONDO/Srpskainfo)

Tagovi

akvana Banjaluka Urbanistički plan

