Upozorenje Centra za životnu sredinu: Prenamjena prostora Akvane dio novog Urbanističkog plana Banjaluke

Nakon više od tri godine zastoja, procedura donošenja Urbanističkog plana Grada Banjaluka ponovo je pokrenuta.

Prema saopštenju Centra za životnu sredinu, novi Nacrt, koji sadrži izmjene na prethodnu verziju plana, izaziva zabrinutost građana zbog potencijalnog uticaja na kvalitet života i javni interes.

Javna prezentacija zakazana je za 8. septembar u 18 časova u Domu omladine, dok javni uvid traje do 15. septembra. Tokom Javnog uvida, građani mogu uputiti svoje primjedbe i komentare, ali isključivo na dijelove Plana koji su predmet izmjena.

Prema Centru za životnu sredinu, veliki broj usvojenih primjedbi odnosi se na izmjene koje omogućavaju intenzivniju izgradnju, uključujući: povećanu spratnost i gustinu stanovanja, prenamjenu prostora predviđenih za poslovanje, administraciju, sport, rekreaciju i zelene površine u stambene zone, povećanje dozvoljene gustine stanovanja, što može stvoriti dodatni pritisak na infrastrukturu i smanjenje kvaliteta života.

Posebno zabrinjava prenamjena prostora Akvane, jednog od rijetkih sportskih i rekreativnih područja u centru grada. Donji dio uz Aleju Svetog Save predviđen je za stambeno-poslovnu zonu, dok je gornji dio, ispod groblja „Sveti Pantelija“, planiran za poslovne sadržaje. Centar za životnu sredinu navodi da je riječ o zemljištu u javnom vlasništvu, te da ovakvo rješenje znači trajni gubitak prostora od velikog značaja za javni interes.

Iz Centra podsjećaju da prostor Akvane, zajedno s dvoranom „Borik“ i okolnim sportskim terenima, čini zaokruženu cjelinu sa velikim sportskim, rekreativnim i turističkim potencijalom. Umjesto prenamjene i komercijalizacije, ističu, potrebno je očuvati i unaprijediti ga u savremeni sportsko-rekreativni kompleks dostupan svim građanima.

U saopštenju se također navodi da od izrađivača Plana i predstavnika Grada Banja Luka očekuju jasno i argumentovano obrazloženje predloženih izmjena, uz prioritet javnog interesa i dugoročnog razvoja grada, a ne isključivo komercijalnih ciljeva.

