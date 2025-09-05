Na Srpsko-ruski hram u Banjaluci postavljene kupole (FOTO)

Na Srpsko-ruski hram u Banjaluci danas su postavljene kupole, a riječ je impozantnoj građevini, stvorenoj u simboličnom ruskom arhitektonskom stilu.

Izvor: Milica Džepina/Srna

Riječ je o zdanju sa pet kupola i posebnim zvonikom.

U okviru Hrama biće i srpsko-ruski kulturni i duhovni centar i biblioteka, gdje će se izučavati ruski jezik i bogata ruska književnost.

U Hramu će biti tri oltara - Preobraženja Gospodnjeg, Simeona Mirotočivog i Svetog Save, te Svetih carskih mučenika Romanovih.

Kao prototip Hrama izabran je nekadašnji Hram Čuda arhangela Mihaila sagrađen 1358. godine, koji se nalazio u Kremlju, a koji je porušen nakon Oktobarske revolucije.

Izvor: Milica Džepina/Srna

Srpsko-ruski hram gradi se u čast ruske carske porodice Romanov i predstavlja simbol volje srpskog naroda i bratskih odnosa sa Rusima.

Temelji Hrama osveštani su 17. septembra 2018. godine, a nekoliko dana nakon osveštanja, gradilište je obišao i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

SRNA