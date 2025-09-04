logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počelo rušenje objekta stare Građevinske škole u Banjaluci

Počelo rušenje objekta stare Građevinske škole u Banjaluci

Autor Dušan Volaš
0

U Banjaluci je počelo rušenje starog objekta Građevinske škole, a na njenom mjestu uskoro će se graditi jedna od najsavremenijih škola u gradu, saopštio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Počelo rušenje objekta stare Građevinske škole u Banjaluci Izvor: Grad Banjaluka

Gradonačelnik je istakao da trenutno gotovo 600 učenika nastavu pohađa na više različitih lokacija, zbog čega je izgradnja novog objekta neophodna.

"Preuzeli smo odgovornost i počinjemo izgradnju nove škole koja će svim đacima i nastavnicima obezbijediti najbolje uslove za učenje i rad", poručio je Stanivuković.

On je izrazio ponos zbog dosadašnjih ulaganja u obrazovanje, podsjetivši na izgradnju Osnovne škole "Kosovo i Metohija" i najavljeno osnivanje prve sportske gimnazije.

Kruna svih napora, kako je naglasio, biće izgradnja modernog srednjoškolskog centra, što predstavlja jedan od ključnih prioriteta gradske administracije.

"Ulaganjem u obrazovanje, ulažemo u budućnost Banje Luke i Republike Srpske", zaključio je.

Možda će vas zanimati

Tagovi

građevinska škola Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ