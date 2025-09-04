Počelo rušenje objekta stare Građevinske škole u Banjaluci

U Banjaluci je počelo rušenje starog objekta Građevinske škole, a na njenom mjestu uskoro će se graditi jedna od najsavremenijih škola u gradu, saopštio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Izvor: Grad Banjaluka

Gradonačelnik je istakao da trenutno gotovo 600 učenika nastavu pohađa na više različitih lokacija, zbog čega je izgradnja novog objekta neophodna.

"Preuzeli smo odgovornost i počinjemo izgradnju nove škole koja će svim đacima i nastavnicima obezbijediti najbolje uslove za učenje i rad", poručio je Stanivuković.

On je izrazio ponos zbog dosadašnjih ulaganja u obrazovanje, podsjetivši na izgradnju Osnovne škole "Kosovo i Metohija" i najavljeno osnivanje prve sportske gimnazije.

Kruna svih napora, kako je naglasio, biće izgradnja modernog srednjoškolskog centra, što predstavlja jedan od ključnih prioriteta gradske administracije.

"Ulaganjem u obrazovanje, ulažemo u budućnost Banje Luke i Republike Srpske", zaključio je.