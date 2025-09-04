logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Inspektorat RS za Mondo: Novi pravilnik pravni osnov za naplatu parkinga u Banjaluci

Inspektorat RS za Mondo: Novi pravilnik pravni osnov za naplatu parkinga u Banjaluci

Autor Dragana Božić
0

Inspektorat RS tvrdi da novi Pravilnik o naplati parkinga u Banjaluci predstavlja pravni osnov za trenutnu naplatu.

Inspektorat RS o naplati parkinga u Banjaluci Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako je rečeno za Mondo, Grad Banjaluka je donio novi pravilnik o uslovima, načinu korištenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima na kojima je uvedena naplata parkiranja na području Grada Banjaluka (Službeni glasnik grada Banja Luka, 25/25) kojim se uređuju uslovi, način korištenja, način naplate i drugo na javnim parkiralištima.

"Naplata se vrši u skladu sa utvrđenim cijenama parkiranja na javnim parkiralištima a na koju je saglasnost dala Skupština grada Banja Luka (Službeni glasnik grada Banja Luka, 19/25), dakle na snazi je novi pravilnik koji predstavlja pravni osnov za trenutnu naplatu parkinga", kažu u Inspektoratu.

Ono što je svima neodumica je da li je trenutna naplata zakonita, s obzirom na odluku Ustavnog suda, ali i izjavu predsjednika Skupštine Ljube Ninkovića koji je rekao da je naplata i dalje neustavna, iz Inspektorata kažu da to nije u njihovoj nadležnosti.

"Ocjenu ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata vrši ustavni sud u skladu sa propisanim nadležnostima", odgovorili su u Inspektoratu.

Podsjećamo, od 1. septembra počela je naplata parkinga u Banjaluci, a koji se prethodnih  godinu dana nije plaćao zbog odluke Ustavnog suda RS koji je utvrdio da je neustavan pravilnik u vezi sa izmjenama parking-zona i poskupljenjem parkinga koji je prije toga donio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, ali i da Banjaluka i drugi gradovi i opštine, ne mogu direktno preko svojih odjeljenja da organizuju poslove u vezi javnih parkinga.

Po Zakonu o komunalnim djelatnostima taj posao moraju da povjere ili javnom komunalnom preduzeću ili drugim privrednim subjektima koji su dužni da komunalnu djelatnost koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Međutim, kontrolori već četiri dana obilaze javna parkirališta i ostavljaju obavještenja o kazni svima koji nisu platili parking.

Kako saznajemo, kazne bi na kućnu adresu trebale stići u roku od mjesec dana od prijema obavještenja.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka parking Inspektorat RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ