Inspektorat RS za Mondo: Novi pravilnik pravni osnov za naplatu parkinga u Banjaluci

Inspektorat RS tvrdi da novi Pravilnik o naplati parkinga u Banjaluci predstavlja pravni osnov za trenutnu naplatu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako je rečeno za Mondo, Grad Banjaluka je donio novi pravilnik o uslovima, načinu korištenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima na kojima je uvedena naplata parkiranja na području Grada Banjaluka (Službeni glasnik grada Banja Luka, 25/25) kojim se uređuju uslovi, način korištenja, način naplate i drugo na javnim parkiralištima.

"Naplata se vrši u skladu sa utvrđenim cijenama parkiranja na javnim parkiralištima a na koju je saglasnost dala Skupština grada Banja Luka (Službeni glasnik grada Banja Luka, 19/25), dakle na snazi je novi pravilnik koji predstavlja pravni osnov za trenutnu naplatu parkinga", kažu u Inspektoratu.

Ono što je svima neodumica je da li je trenutna naplata zakonita, s obzirom na odluku Ustavnog suda, ali i izjavu predsjednika Skupštine Ljube Ninkovića koji je rekao da je naplata i dalje neustavna, iz Inspektorata kažu da to nije u njihovoj nadležnosti.

"Ocjenu ustavnosti i zakonitosti podzakonskih akata vrši ustavni sud u skladu sa propisanim nadležnostima", odgovorili su u Inspektoratu.

Podsjećamo, od 1. septembra počela je naplata parkinga u Banjaluci, a koji se prethodnih godinu dana nije plaćao zbog odluke Ustavnog suda RS koji je utvrdio da je neustavan pravilnik u vezi sa izmjenama parking-zona i poskupljenjem parkinga koji je prije toga donio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, ali i da Banjaluka i drugi gradovi i opštine, ne mogu direktno preko svojih odjeljenja da organizuju poslove u vezi javnih parkinga.

Po Zakonu o komunalnim djelatnostima taj posao moraju da povjere ili javnom komunalnom preduzeću ili drugim privrednim subjektima koji su dužni da komunalnu djelatnost koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Međutim, kontrolori već četiri dana obilaze javna parkirališta i ostavljaju obavještenja o kazni svima koji nisu platili parking.

Kako saznajemo, kazne bi na kućnu adresu trebale stići u roku od mjesec dana od prijema obavještenja.

(Mondo)