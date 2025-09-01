logo
Počela naplata parkinga u Banjaluci: Kontrolori obilaze i ostavljaju kazne (FOTO)

Počela naplata parkinga u Banjaluci: Kontrolori obilaze i ostavljaju kazne (FOTO)

Autor Dragana Božić
2

U Banjaluci je danas nakon skoro godinu dana počela naplata parkinga.

Počela naplata parkinga u Banjaluci Izvor: Mondo/Slaven Petković

Novo preduzeće za naplatu, koje je najavljivala Skupština Grada nije osnovano, ali je ipak odlučeno da naplata parkinga u Banjaluci počne 1. septembra. Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković prošle sedmice je rekao da će 1. septembra u gradu početi naplata parkinga, po Odluci koju je usvojila Skupština grada, a koja će biti na snazi do 31. decembra.

"Ako se nakon toga ne formira javno preduzeće, odluka će prestati da važi", rekao je tada Ninković.

Iz Grada su jutros pozvali vozače da plaćaju korišćenje javnih parkinga, te najavili kako će nadležne službe kontrolisati ko je platio parking, a ko nije.

Obišli smo nekoliko parkinga, a prema onom što smo vidjeli neki su ovaj poziv shvatili ozbiljno, pa su jutros platili parking. Međutim, ima i onih koji nisu platili parking pa im je ostavljeno obavještenje u kojem se navodi da je utvrđeno da nisu platili parking, te će im biti izdat prekršajni nalog.

Podsjećamo, Ustavni sud RS je u septembru 2024. godine usvojio inicijativu Milka Grmuše, pravnika i nekadašnjeg odbornika PDP u Skupštini grada.

Prema toj inicijativi Ustavni sud potvrdio između ostalog da "Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima Grada Banjaluka nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom komunalnim djelatnostima". Utvrđeno je i da je član 22. Odluke o bezbjednosti saobraćaja neustavan i nezakonit, kao i i čitav niz drugih članova u toj Odluci. Taj član je pravni osnov i za pravilnik kojim je regulisana naplata parkinga.

Analizom ove odluke Ustavnog suda Republike Srpske može se doći do zaključka da Banjaluka, ali i drugi gradovi i opštine, nemaju pravo da naplaćuju parking niti kazne za parking, već taj posao mora obavljati javno komunalno preduzeće ili drugi privredni subjekt, što se još uvijek nije desilo.

(Mondo)

Komentari 2

Svi komentari

Građanin Kejn

Ja ne znam ko je ovdje lud, kako mogu donositi Odluku grada za naplatu parkinga kad je ovo opet u suprotnosti sa Odlukom Ustavnog suda? Mislim da su podložni jednoj dobroj tužbi.

Narode!

Na osnovu odluke koja je donesena pravnim putem, da plaćanje parkinga nije zakonska obaveza, što implicira da je neko građanima godinama bespravno naplaćivao parking, odjednom se pojavi neka X spodoba koja kaže, šta? Parking se naplaćuje? Ko to određuje? Stranke? Kako je sada naplata parkinga odjednom pravno ispravna? Da li ste vi normalni?

