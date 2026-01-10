Iz "Autoputeva" demantovali Crnatka: Putarina se nije plaćala 9. januara

Iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" odbacuju tvrdnje šefa Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igora Crnatka da mu je 9. januara naplaćena putarina na auto-putevima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Detaljnim uvidom u sistem naplate putarine, utvrđeno je da 9. januara nije naplaćena nijedna KM na ime putarine, a sve u skladu sa odlukom Uprave preduzeća da simboličnim podizanjem rampi na svim naplatnim stanicama da doprinos svečanom obilježavanju Dana Republike", saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

U saopštenju se dodaje da su Crnatkove tvrdnje tek jedan u nizu spinova i pokušaja podmetanja i klevete preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" i svih zaposlenih, prvenstveno ljudi koji rade u Odjeljenju za naplatu putarine.

Preduzeće "Autoputevi Srpske" traži od Crnatka da ukloni netačnu objavu sa društvene mreže "Iks" i da se javno izvini zbog pokušaja obmane javnosti.

U saopštenju se podsjeća da je u detaljnom uputstvu za rad naplatnih stanica tokom 9. januara ove, kao i prethodnih godina, jasno naznačen postupak podizanja rampi i gašenja sistema naplate, a precizno je naveden i postupak vraćanja sistema u rad, odnosno spuštanje rampi i početak naplate.

"Spuštanje ulaznih rampi treba da bude 9. januara 2026. godine u 22.30 časova. U 23.59 časova spuštamo i izlazne rampe, te naplata kreće normalnim radom, kao i do sada", navedeno je u uputstvu koje je proslijeđeno svim naplatnim stanicama.

Iz "Autoputeva Srpske" ukazuju da je prva naplaćena putarina evidentirana 10. januara u 00.01 časova.

Crnadak tvrdi da je na auto-put ušao kod Doboja u 22.59 časova, te da je u tom trenutku, kako navodi, bila "ukinuta" odluka o slobodnom prolazu na svim naplatnim stanicama povodom Dana Republike.