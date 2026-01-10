logo
Farmeri zasuli centar Brisela krompirom u znak protesta (VIDEO)

Farmeri zasuli centar Brisela krompirom u znak protesta (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Više stotina poljoprivrednika iz Beneluksa okupilo se na Velikom trgu u Briselu, gdje su istresli tone krompira protestujući protiv sporazuma EU sa Merkosurom.

Protest farmera u Briselu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poljoprivrednici tvrde da je sporazum sa južnoameričkim blokom Merkosur direktan udarac na razvoj poljoprivrednog fonda EU.

Nakon što su iz jednog od kamiona istresli nekoliko tona krompira, okupljeni su istakli transparent kojim se poziva na evropsku solidarnost, odnosno razumijevanje potreba domaćih proizvođača.

Zemlje članice EU podržale su dosad najveći postignuti sporazum o slobodnoj trgovini sa grupom latinoameričkih zemalja, čime je okončano 25 godina pregovora, ali su i dodatno podstakle tenzije sa poljoprivrednicima i ekolozima širom bloka.

Sporni sporazum Merkosura sa Argentinom, Brazilom, Paragvajem i Urugvajem izazvao je proteste u Poljskoj, Francuskoj, Grčkoj i Belgiji, a poljoprivrednici su blokirali ključne puteve u Parizu, Briselu i Varšavi, prenose mediji.

Brisel protest farmeri

